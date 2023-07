King Szczecin zatrzymał trzon mistrzowskiej drużyny

26-letni Amerykanin otrzymał w głosowaniu dziennikarzy tytuł MVP całego sezonu po zakończeniu Energa Basket ligi, a Mazurczak, był MVP sezonu zasadniczego oraz najlepszym Polakiem całych rozgrywek. Ten ostatni zagra w Kingu przez dwa najbliższe sezony.

- Wiemy, jak dużo zawdzięczamy Zacowi w ostatnim sezonie. To bardzo dobry duch zespołu. Bardzo dobry zawodnik, szczególnie w obronie. Nasz "pitbull", który zawsze był delegowany do najgroźniejszego przeciwnika. Cieszę się bardzo, że będzie dalej w stadzie "Watahy". Niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik. Nadajemy na podobnych falach. Myślę, że reszta zespołu już teraz ucieszy się, że Zac będzie z nami - powiedział na stronie Kinga trener Arkadiusz Miłoszewski, uznany najlepszym szkoleniowcem sezonu 2023/24.

Sam koszykarz także jest zadowolony z podpisania nowego kontraktu.

- Bardzo się cieszę, że w nadchodzącym sezonie wracam do Kinga Szczecin. Znów poprowadzi nas Arkadiusz Miłoszewski - najlepszy trener, z którym pracowałem w całej swojej karierze. Chcemy powtórzyć sukces w Polsce, ale pokazać się także ze świetnej strony w Europie, bo zagramy w Lidze Mistrzów FIBA. Nie mogę się doczekać przyjazdu do Szczecina. Nie zastanawiałem się długo nad wyborem. To, co osiągnęliśmy w minionym sezonie, trener Miłoszewski, świetne miasto - to wszystko pomogło mi podjąć decyzję - powiedział Amerykanin, który zdobywał średnio 12 punktów i miał 6,3 zbiórek.

Wcześniej dwuletnie umowy podpisali 29-letni Mazurczak i doświadczony, 33-letni Meyer dla którego będzie to już piąty sezon w Polce (wcześniej Polpharma Starogard Gd. oraz Stelmet Zielona Góra). Tak jak Cuthbertson rozegrał wszystkie 45 spotkań w EBL, w których miał średnio 12,6 pkt i 3,8 zb.

- Tony Meier, to firma sama w sobie. Tony pokazał, szczególnie w końcówce sezonu, w tych meczach był głównym filarem naszego zespołu. On gwarantuje jakość, na treningach i meczach - ocenił szkoleniowiec.

Mistrzom Polski nie udało się zatrzymać dwóch podstawowych zagranicznych koszykarzy z mistrzowskiego składu Amerykanów: Bryce’a Browna, MVP finałów, który wybrał ofertę z ligi francuskiej i od nowego sezonu zagra w ekipie JL Bourg Basket oraz środkowego Phila Fayne’a (zwycięzca konkursu wsadów podczas Pucharu Polski), który zagra w FC Porto. Odszedł także Mateusz Kostrzewski (do Anwilu Włocławek).

Ważne umowy mają kapitan Filip Matczak oraz Maciej Żmudzki, a nowy, dwuletni kontrakt podpisał Kacper Borowski. Debiutantem w Kingu będzie 26-letni Artur Łabinowicz (Polak urodzony w USA), który miniony sezon spędził w I lidze, w drużynie Żak Koszalin. Teraz przez dwa sezony będzie reprezentował Kinga, który w sezonie 2023/24 zagra w Lidze Mistrzów FIBA.

MC, PAP