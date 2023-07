MŚ siatkarzy U21: Polska – Tajlandia. Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Polski gra w mistrzostwach świata U21 w Bahrajnie. Po porażkach w spotkaniach z Iranem i Bułgarią podopieczni trenera Mateusza Grabdy stracili szansę na walkę o medale. W ostatnim meczu drugiej fazy grupowej zmierzą się z Tajlandią. Transmisja meczu Polska – Tajlandia w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

Polacy rozpoczęli rywalizację w MŚ U21 od zwycięstw w grupie C nad Indiami (3:1) i Kanadą (3:0). W ostatnim meczu pierwszej fazy grupowej ulegli po zaciętym spotkaniu Bułgarii 2:3, ale już wcześniej mieli zapewniony awans do czołowej ósemki. Niestety, rywalizacja w drugiej części turnieju nie potoczyła się po myśli biało-czerwonych. Dotkliwe porażki 0:3 w konfrontacjach z Iranem i Bułgarią zamknęły polskim siatkarzom drogę do strefy medalowej...





Zobacz także: Bułgarzy znów za mocni. Fatalny drugi set i koniec marzeń Polaków o medalach!

Na zakończenie drugiej fazy grupowej Polska zagra z Tajlandią. Reprezentacja tego kraju w pierwszej części turnieju grała w grupie A, gdzie uległa Iranowi 1:3, ale pokonała 3:2 Bahrajn oraz 3:1 Tunezję. W drugiej fazie turnieju młodzi Tajowie zanotowali podobne wyniki jak Polacy – dwa razy 0:3, najpierw z Bułgarią, a następnie z Iranem i również nie mają już szans na awans do czołowej czwórki. Oba zespoły po rozegraniu tego spotkania czeka rywalizacja o miejsca 5–8.

Transmisja meczu Polska – Tajlandia w czwartek 13 lipca o godzinie 12.50 w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport