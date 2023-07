Poważne kłopoty mistrza świata. Pobił mężczyznę w centrum handlowym (WIDEO)

Kazach Szumenow to pięściarski mistrz świata federacji WBA w wadze półciężkiej. Po tym, jak w 2018 roku zakończył zawodową karierę, przeniósł się do USA. Podczas ostatniego pobytu w ojczyźnie znowu zrobiło się o nim głośno.

Mężczyzna wdał się w bójkę w centrum handlowym. Obie strony przedstawiają różne wersje wydarzeń. Szumenow twierdzi, że syn mężczyzny, którego zaatakował, pobił jego syna. Były pięściarz podszedł więc do niego, chcąc "wyjaśnić sprawę". Dziennikarze opisali to, pisząc, że Szumenow wykorzystał swoją siłę i sportową przeszłość, atakując niewinnego człowieka, gdy ten trzymał syna na rękach.



Szumenow twierdzi natomiast, że to drugi z mężczyzn go zaatakował, a on się tylko bronił. Sprawę wyjaśnia kazachska policja, a zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery w centrum handlowym.

Боксёр-профессионал и экс-чемпион мира Бейбут Шуменов настолько полон спортивного азарта, что не мешкая выходит на бой с двумя соперниками одновременно — с мужчиной средних лет и его малышом на руках. Прокуратура тем временем не может найти в его деяниях состав преступления pic.twitter.com/CZ7CNcK0Vh — Жарнама (@zharnama) July 12, 2023

Szumenow na zawodowych ringach stoczył 20 walk, z których wygrał 18. 12-krotnie triumfował przed czasem.

BS, Polsat Sport