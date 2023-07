Sosnowiec gospodarzem meczów o Superpuchar Polski

- Bardzo się cieszymy, że współpraca się zacieśnia. Wcześniej grała tu kadra Polski, to hala idealna dla koszykówki. Bardzo fajnie się tu gra, czujemy wsparcie władz miasta i pracowników obiektu. Zapowiada się 20 września emocjonujące spotkanie. By zostać mistrzem, trzeba się namęczyć, do zdobycia Pucharu Polski też konieczne jest wyeliminowanie kilku rywali. A tu jeden mecz decyduje o tym, kto podniesie trofeum i wypije szampana – powiedział prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek, który w lutym na otwarcie sosnowieckiej hali żegnał się z polskimi kibicami kończąc reprezentacyjną karierę podczas meczu z Austrią.

Przyznał, że jeszcze nie przyzwyczaił się do nowej funkcji, którą piastuje od 22 czerwca.

- Do garnituru jeszcze nie przywykłem, mam wciąż problem z wiązaniem krawata, ale ponoć po wielu próbach będę w tym lepszy – dodał ze śmiechem.

Zaznaczył, że dla niego wrześniowy mecz będzie debiutem w roli szefa ligi.

- Tu kończyłem karierę jako reprezentant Polski i tu zacznę jako prezes. Można powiedzieć, że z Sosnowcem wiele mnie łączy – wyjaśnił.

O szczegółach meczu kobiet podczas środowego spotkania nie poinformowano. W lutym w Sosnowcu Puchar Polski wywalczyła drużyna BC Polkowice, mistrzem kraju jest Polski Cukier AZS UMCS Lublin.

- Wszystko będzie jasne wkrótce. Doszliśmy do wniosku, że skoro gościmy najlepsze męskie ekipy koszykarskie, to dlaczego nie zrobić tak samo w przypadku rywalizacji zespołów żeńskich. Po to budowaliśmy te obiekty by gościć wielkie sportowe imprezy. Wierzymy, że nie będzie problemu z wypełnieniem widowni hali – zaznaczył prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W oddanej do użytku w lutym hali kompleksu ArcelorMittal Park w Sosnowcu turnieje finałowe Pucharu Polski kobiet i mężczyzn w koszykówce będą się odbywały do roku 2026.

Superpuchar Polski koszykarzy rozgrywany jest od sezonu 1999/2000, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 roku. Od 2018 drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii, który zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.

fdz, PAP