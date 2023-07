Kontrakt Brazylijczyka z Barceloną ma obowiązywać do czerwca 2031 roku, a klauzula wykupu piłkarza z tego klubu w przyszłości została ustalona aż na pół miliarda euro.

ZOBACZ TAKŻE: Z Niemiec do Belgii. Polski piłkarz wypożyczony

Niektóre media podają, że Katalończycy zgodzili się zapłacić za Vitora Roque 40 milionów euro plus 21 milionów w dodatkach (inne źródła podają 30+31 mln euro).

Prezes Barcelony Joan Laporta już wcześniej potwierdził sprowadzenie 18-letniego piłkarza. Do zarejestrowania transferu, jak dodał, potrzeba było jeszcze wypełnienia przez Katalończyków zasad finansowego fair play.

Okrzyknięty wielkim talentem Vitor Roque występuje obecnie w Athletico Paranaense. W marcu zadebiutował w reprezentacji "Canarinhos".

FC Barcelona signs Vitor Roque! 🇧🇷 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

W Barcelonie, jak twierdzą media, zastąpi w przyszłości Roberta Lewandowskiego, najlepszego obecnie napastnika tego klubu.

Teraz Barcelona poszuka następcy pomocnika Sergio Busquetsa, który odszedł do Interu Miami, a także piłkarza na prawą stronę.

- Mamy jasność co do próśb trenera. Być może brakuje skrzydłowego i kogoś w środku pola, a my postaramy się go zadowolić - powiedział Laporta w rozmowie z tamtejszą gazetą "Sport".

Jak podkreślił, nie zwraca uwagi na to, z kim umowy podpisuje odwieczny rywal - Real Madryt.

- W tej chwili mamy lepszą ekipę niż przeciwnik - stwierdził.

- Mamy już bardzo konkurencyjny zespół. Wygraliśmy ligę hiszpańską i możemy nadal dominować w tych rozgrywkach. Skupiam się na stworzeniu dobrej drużyny, a nie na podpisywaniu pojedynczych kontraktów - dodał.

Wcześniej Barcelonę wzmocnił m.in. czołowy niemiecki piłkarz Ilkay Guendogan, który niedawno triumfował z Manchesterem City w Lidze Mistrzów.

"Duma Katalonii" w minionym sezonie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, ale nie udało jej się wyjść z fazy grupowej Ligi Mistrzów, a następnie szybko odpadła z Ligi Europy. W Pucharze Króla zakończyła rozgrywki w półfinale.

fdz, PAP