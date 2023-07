Transferowa sensacja w Fortuna 1 Lidze! Lechia ściągnęła gwiazdę Wisły

Przygoda Luisa Fernándeza pod Wawelem dobiegła końca przed kilkunastoma dniami. Obowiązująca do 30 czerwca 2023 roku umowa nie została przedłużona, co oznaczało, że hiszpański zawodnik nie będzie dłużej przywdziewał koszulki z białą gwiazdą.

Wisła Kraków do ostatnich dni walczyła, żeby jej gwiazdor pozostał w klubie, ale ostatecznie został on wolnym zawodnikiem. W rozmowach pomiędzy stronami pojawiły się rozbieżności finansowe, co nie pozwoliło na osiągnięcie porozumienia.

Jak się okazuje, pieniądze na zakontraktowanie Fernandeza znalazła jednak inna drużyna występująca w sezonie 2023/2024 w Fortuna 1 Lidze. Mowa o spadkowiczu z Ekstraklasy - Lechii Gdańsk, która w ostatnim czasie zmieniła właściciela. Stery w klubie przejął przed kilkoma dniami fundusz inwestycyjny Mada Global, który zaczął swoje rządy od prawdziwego hitu.

“To wielkie osiągnięcie, że Luis zgodził się dołączyć do zespołu Lechii Gdańsk. Jego przybycie pokazuje jakie są nasze ambicje – jako, że zamierzamy stworzyć na nowo ambitną drużynę, która pozwoli nam wrócić do Ekstraklasy tak szybko, jak to możliwe. Jestem bardzo wdzięczny Luisowi, że zaakceptował to wyzwanie oraz rolę lidera naszej drużyny” – powiedział zarządzający Lechią Paolo Urfer.

Fernandez w poprzednim sezonie Fortuna 1 Ligi rozegrał 29 meczów, w których zdobył 20 bramek i zanotował 7 asyst. W kilku spotkaniach był kapitanem Białej Gwiazdy. Był blisko zdobycia korony króla strzelców rozgrywek, ale na finiszu wyprzedził go Karol Czubak. Hiszpan miał doprowadzić Wisłę do Ekstraklasy, ale krakowianie odpadli z walki o awans w barażach, przegrywając z Puszczą Niepołomice.



Łącznie w trakcie swojego pobytu w stolicy Małopolski Luis Fernández uzbierał 42 występy.

Okazję do debiutu Fernandez będzie miał w pierwszej serii gier Fortuna 1 Ligi. Gdańszczanie zmierzą się wtedy z Chrobrym w Głogowie. Lechia zmierzy się z Wisłą w 15. kolejce rozgrywek.

psl, Polsat Sport