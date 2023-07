Koszykarze Śląska Wrocław mają nowego trenera. Wielki powrót!

Oliver Vidin został trenerem grających w ekstraklasie koszykarzy Śląska Wrocław. Dla Serba to powrót do klubu z Dolnego Śląska, gdzie pracował już w latach 2019-2021. Umowa została podpisana na dwa lata.

Pierwszy sezon Vidina w Śląsku trudno było ocenić, bo rozgrywki ze względu na pandemię zostały zakończone przedwcześnie. Wrocławianie zostali sklasyfikowani wówczas na siódmym miejscu. Znacznie lepiej Serbowi poszło rok później, kiedy z "Kosynierami" zajął czwarte miejsce po sezonie zasadniczym, a później sięgnął po brązowy medal.

Po sukcesie ze Śląskiem Vidion przeniósł się do Zastalu Zielona Góra. Sezon zasadniczy tak się ułożył, że jego nowy zespół w ćwierćfinale play off zmierzył się ze starym. Lepsi okazali się wrocławianie, którzy później sięgnęli po 18-tytuł mistrza Polski.

Poprzednie rozgrywki były dla serbskiego szkoleniowca w Polsce najmniej udane, bo nie zdołał dostać się z Zastalem do play off. Przed przyjazdem do Polski pracował m.in. w Interze Bratysława i Nokia BC. Z tą pierwszą drużyną zdobył mistrzostwo Słowacji a z drugim sięgnął po brąz ligi fińskiej.

Zatrudnienie Vidoina to pierwszy transfer do Śląska latem. Wcześniej poza tureckim trenerem Ertugrulem Erdoganem z Wrocławiem pożegnali się także m.in. Szymon Tomczak, Ivan Ramljak, jak również reprezentant kraju Aleksander Dziewa, który będzie teraz grał w Hamburg Towers.

MC, PAP