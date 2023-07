Francuski obrońca zagra w PKO BP Ekstraklasie

23-letni środkowy defensor podpisał z ŁKS dwuletni kontrakt.

Louveau jest wychowankiem francuskiego RC Lens. W seniorskiej drużynie obecnego wicemistrza Francji zadebiutował dwa lata temu i był to jego jedyny występ w rozgrywkach Ligue 1. Miniony sezon spędził w rezerwach RC Lens, rozgrywając w nich 19 spotkań i strzelając trzy bramki w rozgrywkach National 3. Kilkukrotnie był także w kadrze pierwszej drużyny w meczach ligowych.

23-latek przez ponad tydzień był na testach sportowych w ŁKS. Zagrał w dwóch meczach kontrolnych - z GKS Katowice i Zniczem Pruszków.

"Adrien to zawodnik bardzo dobrej akademii z Lens, gdzie przeszedł wszystkie szczeble piłkarskiej edukacji. W ostatnim czasie był też kapitanem zespołu rezerw. Chciał poszukać możliwości dalszego rozwoju poza Francją, ponieważ wiemy, jak wymagająca jest liga francuska. Miał propozycję pozostania w Ligue 2, ale udało się go przekonać, by przyjechał do Łodzi i rozpoczął treningi z nami" – przekazał dyrektor sportowy ŁKS Janusz Dziedzic.

To siódmy transfer klubu z Łodzi przed rozpoczęciem sezonu. Wcześniej do beniaminka ekstraklasy dołączyli: obrońcy Marcin Flis (ostatnio Stal Mielec) i Piotr Głowacki (Stal Rzeszów), pomocnicy Jakub Letniowski (Radunia Stężyca) i Albańczyk Engjell Hoti (FK Partizani Tirana), holenderski napastnik Kay Tejan (TOP Oss) oraz Hiszpan Dani Ramirez (SV Zulte Waregem). Umowy przedłużyli zaś obrońca i kapitan zespołu Adam Marciniak oraz pomocnicy Bartosz Szeliga i wracający po kontuzji Mieszko Lorenc.

W piątek drużyna trenera Kazimierza Moskala rozegra dwa ostatnie mecze sparingowe przed startem ligi. Jej rywalem będą Polonia Bytom i Polonia Warszawa.

Łodzianie pierwszy po trzech latach mecz w ekstraklasie rozegrają 21 lipca. W inauguracyjnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Legią Warszawa.

BS, PAP