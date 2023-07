Co za powrót! Jabeur w finale Wimbledonu

Sabalenka prowadziła już 7:6 i 4:2, ale Jabeur wróciła do gry. Ostatecznie drugiego seta wygrała 6:4, a w decydującej partii triumfowała 6:3. Jej rywalką w finale będzie Marketa Vondrousova.

To drugi z rzędu finał Wimbledonu Jabuer. Rok temu przegrała walkę o tytuł z Kazaszką Jeleną Rybakiną, którą pokonała w ćwierćfinale tegorocznej edycji turnieju.

Gdyby Sabalenka awansowała do finału, zostałaby nową liderką rankingu WTA, wyprzedzając Igę Świątek. W związku z wygraną Jabeur polska tenisistka pozostanie na pierwszym miejscu. Jej strata do Świątek zmaleje do 470 punktów.

Ons Jabeur - Aryna Sabalenka 2:1 (5:7, 6:4, 6:3)

