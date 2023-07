Jasne stanowisko Sochana w sprawie gry dla reprezentacji Polski

W tym roku reprezentacja Polski koszykarzy zagra w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, które odbywać się będą od 13 do 20 sierpnia w Gliwicach. Jeremy Sochan ustalił ze Spurs, że nie wystąpi w tych spotkaniach, ale ma nadzieję zagrać w reprezentacji Polski w przyszłym roku i pomóc w walce o Igrzyska Olimpijskie.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie mieć możliwość reprezentowania Polski jako zawodnik drużyny narodowej. Po konsultacjach ze Spurs i moimi trenerami zdecydowaliśmy, że tego lata nie zagram w kadrze. Za mną pierwszy sezon w NBA i wspólnie ustaliliśmy, że najlepiej będzie poświęcić ten czas na skupienie się na moim rozwoju i przygotowaniu do kolejnego sezonu w NBA oraz do gry w reprezentacji w kolejnych latach. Choć jestem rozczarowany, że nie będę mógł pomóc na boisku, to nie mogę się doczekać możliwości wspierania drużyny. Gra w reprezentacji Polski jest dla mnie bardzo ważna. Zrobię wszystko, aby pomóc kadrze za rok w walce o Igrzyska Olimpijskie. Na pewno też zobaczymy się na mistrzostwach Europy, które za dwa lata odbędą się w Polsce. Już nie mogę się doczekać. Dawaj Polska! - mówi Jeremy Sochan.

W najbliższych tygodniach Jeremy będzie kontynuował indywidualny program treningowy. Obóz przygotowawczy San Antonio Spurs rozpocznie się tak jak wszystkich innych drużyn w drugiej połowie września.

Sezon zasadniczy NBA 2023/24 ruszy 24 października i potrwa do 14 kwietnia.

W sezonie 2022/23 Jeremy Sochan zagrał w 56 spotkaniach San Antonio Spurs, z czego aż 53 rozpoczął w pierwszej piątce. Jeremy notował w nich średnio 11 punktów, 5,3 zbiórki, 2,5 asysty, 0,8 przechwytu oraz 0,4 bloku na mecz. Trafiał 45,3% wszystkich rzutów z gry, w tym 24,6% za trzy oraz 69,8% z osobistych. Średnio na boisku spędzał 26 minut.

Polak wybrany został przez Spurs z 9. numerem zeszłorocznego Draftu. Jego dobra gra zaowocowała wyborem do drugiej piątki najlepszych debiutantów rozgrywek 2022/23.

Turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich odbędzie się w Gliwicach w dniach 13-20 sierpnia. Do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z "polskiej" grupy oraz dwie drużyny, które rozgrywać będą podobny turniej w Estonii. Tam wystąpią reprezentacje: Czech, Macedonii, Izraela i oczywiście Estonii.

Prawo występu w przyszłorocznym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich wywalczy tylko jedna drużyna - zwycięzca finału w Gliwicach, który rozegrany zostanie w niedzielę 20 sierpnia.

Terminarz turnieju w Gliwicach:

niedziela, 13 sierpnia

godz. 13:30: Polska - Węgry

godz. 16:30: Portugalia - Bośnia i Hercegowina

poniedziałek, 14 sierpnia

godz. 17:30: Węgry - Portugalia

godz. 20:30: Bośnia i Hercegowina - Polska

środa, 16 sierpnia

godz. 18:00: Portugalia - Polska

godz. 21:00: Węgry - Bośnia i Hercegowina

piątek, 18 sierpnia

godz. 17:30: pierwszy półfinał

godz. 20:30: drugi półfinał

