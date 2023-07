Kolejna reprezentantka Polski zostaje w Developresie Bella Dolina Rzeszów

Wszystko wskazuje na to, że siatkarki z Rzeszowa w nadchodzącej kampanii ligowej ponownie liczyć się będą w walce o medale. Do tej pory zespół z Podkarpacia nie przeprowadził co prawda żadnego transferu, ale pochwalił się przedłużeniem współpracy ze swoimi kluczowymi zawodniczkami. Mowa o reprezentantkach Polski - Katarzynie Wenerskiej, Aleksandrze Szczygłowskiej, Annie Obiale, Magdalenie Jurczyk i Weronice Centce.

Włodarze Developresu poinformowali w czwartek, że w drużynie pozostaje utalentowana przyjmująca Weronika Szlagowska. Tym samym klub przedłużył umowy ze wszystkimi reprezentantkami Polski, które znajdowały się w jego kadrze w minionym sezonie.

Weronika Szlagowska dołączyła do Developresu przed startem kampanii 2021/2022. Wcześniej występowała w ekipie BKS BOSTIK Bielsko-Biała. W kwietniu 2021 roku po raz pierwszy została powołana do seniorskiej reprezentacji Polski.