Kolejne wzmocnienie w Zawierciu. Nowy przyjmujący na pokładzie Warty

22-letni zawodnik zagrał w wyjściowym składzie przeciwko reprezentacji Polski w sobotnim meczu Ligi Narodów rozegranym na Filipinach.

- Z wielką radością oglądaliśmy ten występ Sama, bo zaledwie kilka godzin wcześniej dopięliśmy ostatnie formalności dotyczące jego transferu. To gracz, który zwrócił na siebie uwagę m.in. kilku mocnych włoskich klubów, ale one interesowały się nim w kontekście sezonu 2024/25. W międzyczasie Sam zrezygnował z ostatniego roku studiów i postanowił już teraz poszukać miejsca do rozwoju z szansą na grę, a my byliśmy jednym z nielicznych klubów na tym poziomie, które mogły mu to zaoferować – powiedział prezes Aluronu CMC Kryspin Baran.

Kanadyjczyk grał wcześniej w lidze uniwersyteckiej, a w "Jurajskiej Armii" zacznie karierę zawodową.

Samuel Cooper dołącza do Jurajskiej Armii! 🍁



Baran podkreślił, że okazję do obejrzenia Coopera w akcji miał już szkoleniowiec zawiercian Michał Winiarski, będący równolegle selekcjonerem reprezentacji Niemiec.

- Podczas turnieju Ligi Narodów w Ottawie poprowadził seminarium dla lokalnych trenerów. Wśród zawodników, których miał do dyspozycji na pokazowych zajęciach znalazł się m.in. Sam. Trener Winiarski był pod wrażeniem, że już na tym etapie posiada duże umiejętności techniczne. Od tego momentu zaczęliśmy konkretyzować rozmowy – tłumaczył szef klubu z Zawiercia.

Cooper przyznał, że liczy na podniesienie swoich umiejętności w PlusLidze.

- Gdy tylko dostałem ofertę z Zawiercia, wiedziałem, że muszę ją przyjąć. Ten klub to dla mnie idealne miejsce, by się rozwijać i nauczyć wygrywać, bo dopiero zaczynam profesjonalną karierę. Chciałem grać wśród najlepszych siatkarzy na świecie w klubie z najwyższego poziomu ze względu na kulturę pracy i rywalizacji. Mam wobec samego siebie duże oczekiwania i wierzę, że Michał Winiarski i koledzy z drużyny pozwolą mi osiągnąć ten poziom – zaznaczył Kanadyjczyk.

Zawiercianie w przerwie między sezonami wymienili atakujących. W miejsce Dawida Konarskiego i Dawida Dulskiego przyszli Daniel Gąsior i Karol Butryn.

Z klubem pożegnali się też dwaj libero - Argentyńczyk Santiago Danani i Bartosz Makoś, których miejsce zajęli Australijczyk Luke Perry i Szymon Gregorowicz.

Odeszli również przyjmujący Marcin Waliński oraz środkowy Krzysztof Rejno, który był wypożyczony z Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Do zespołu dołączył za to reprezentacyjny środkowy Mateusz Bieniek.

Na przedłużenie umowy z klubem zdecydowali się podstawowy rozgrywający Portugalczyk Miguel Tavares, środkowi Tomasz Kalembka, Michał Szalacha i Miłosz Zniszczoł oraz reprezentacyjny przyjmujący Bartosz Kwolek.

W minionym sezonie Aluron CMC zadebiutował w Lidze Mistrzów. Fazę grupową zakończył z najlepszym bilansem spośród zespołów z trzecich miejsc, a potem w barażu o ćwierćfinał musiał uznać wyższość skutecznie broniącej trofeum Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle.

Po zajęciu czwartego miejsca w ekstraklasie "Jurajscy Rycerze" zagrają w Pucharze CEV.

fdz, PAP