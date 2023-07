Amerykanki, które są gospodyniami turnieju finałowego w Arlington, przystępują do zawodów jako druga najlepsza ekipa fazy grupowej. W trzech turniejach siatkarki z USA, podobnie jak Polki, przegrały tylko dwa razy. Poniosły m. in. porażkę z Chinkami w ostatniej kolejce. To oznaczało, że w ostatniej chwili spadły z pierwszego miejsca w tabeli na rzecz reprezentacji Polski.

Los złączył ich w ćwierćfinale z Japonkami, które po fazie interkontynentalnej znalazły się na siódmej lokacie. Wygrały siedem meczów, a w pięciu spotkaniach musiały przełknąć gorycz porażki. Także przegrały w ostatniej kolejce, ale nie spowodowało to wielkiego spadku w klasyfikacji. W meczu ćwierćfinałowym z USA nie będą faworytkami.

Spotkanie USA - Japonia będzie drugim ćwierćfinałem finałowego turnieju Ligi Narodów. Zwycięzca tego starcia w półfinale zagra z lepszym z pary Turcja - Włochy. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Polska zagra z Niemcami. Polki były najlepsze w fazie grupowej LN.

Turniej finałowy VNL 2023 zostanie rozegrany w Arlington w Stanach Zjednoczonych w dniach 12–16 lipca. Rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym. Ćwierćfinały wyłonią czołową czwórkę, która zagra o medale. Zespoły, które przegrają na etapie 1/4 finału, zakończą zmagania na jednym meczu.

Relacja na żywo z meczu USA - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 02:30.

psl, Polsat Sport