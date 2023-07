Słynny siatkarz odmówił gry w reprezentacji!

Oficjalna strona Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej poinformowała o tym, że Matej Kazijski odmówił przyjęcia powołania do reprezentacji na zbliżające się mecze. Nie pomogły liczne rozmowy z selekcjonerem Płamenem Konstantinowem.

Na początku maja Kazijski ogłosił listę powołanych na Ligę Narodów. Wśród 28. siatkarzy znalazł się m.in. Kazijski, dla którego miał to być powrót po latach. Legendarny siatkarz nie podjął jeszcze wtedy decyzji, ale potwierdził, że rozmawiał z selekcjonerem o takim ruchu.

Bułgarzy czekali na jego decyzję i w końcu się doczekali. 13 lipca na oficjalnej stronie federacji pojawił się oficjalny komunikat ws. Kazijskiego.

- Trener Płamen Konstantinow wielokrotnie rozmawiał z zawodnikiem, przekonując go do powrotu i pomocy w eliminacjach mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich. Kazijski zasugerował, że rozważa opcję powrotu. Konstantinow pozostawił otwarte drzwi do ostatniej chwili - czytamy na oficjalnej stronie.

Kazijski podczas końcowych rozmów miał zasugerować, że obawia się o zmęczenie i swoją formę przed nadchodzącym sezonem klubowym. Przypomnijmy, że pod koniec maja przeniósł się do Powervolley Milano.

Kazijski to niezwykle doświadczony i utytułowany siatkarz. W swojej bogatej karierze reprezentował barwy takich klubów Itas Trentino (w którym występował ostatnio), Halkbank Ankara czy Stocznia Szczecin. Ma na koncie m.in. pięć mistrzostw Włoch, trzy Ligi Mistrzów czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Przyjmujący w latach 2003-2012 występował w reprezentacji Bułgarii. Wraz z kolegami sięgnął między innymi po brązowe medale mistrzostw świata w 2006 roku i mistrzostw Europy trzy lata później.

jb, Polsat Sport