Oficjalnie! Kolejny klub PlusLigi zamknął skład na nowy sezon

Poznaliśmy kolejnego siatkarza, który dołączył do drużyny Cuprum Lubin. Hubert Węgrzyn w ekipie Miedziowych będzie grał na pozycji środkowego. Tym transferem klub z Lubina zamknął skład na sezon 2023/24 PlusLigi.

Hubert Węgrzyn swą siatkarską karierę zaczynał w młodzieżowych zespołach PGE Skry Bełchatów. Na swoim koncie ma złoto mistrzostw Polski juniorów zdobyte w 2018 roku. W PlusLidze zadebiutował w wieku 19 lat w barwach Skry, co ciekawe w meczu przeciwko... Cuprum. Po sezonie 2018/19 Węgrzyn przeniósł się do pierwszoligowej drużyny – SPS Chrobry Głogów, gdzie spędził ostatnie cztery lata, doskonaląc swoje siatkarskie umiejętności.

Hubert Węgrzyn to solidny zawodnik, który w minionym sezonie był jednym z podstawowych graczy Chrobrego i, co warto dodać, najlepiej blokującym w drużynie. Zatrzymał rywali na siatce 65 razy. Najwięcej w jednym spotkaniu udało mu się zablokować siedmiokrotnie, w meczu z BKS Visłą Bydgoszcz. Łącznie wywalczył 234 punkty, raz został wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika meczu – w starciu z Mickiewiczem Kluczbork. Skończył wtedy 10 z 11 ataków, notując aż 91% skuteczności; do tego nie popełnił ani jednego błędu własnego.

Po czterech latach Hubert powraca do PlusLigi, ale tym razem kierunkiem na jego siatkarskiej mapie będzie Lubin.

– Cieszę się, że dostałem swoją szansę i zamierzam ją wykorzystać. Od dawna marzyłem o grze w PlusLidze. Możliwości rozwoju oraz rywalizacji w jednej z najlepszych lig w Europie to marzenie niejednego zawodnika – powiedział Węgrzyn.

– W nadchodzącym sezonie chcę dać z siebie wszystko i pomóc drużynie jak tylko będę mógł. Mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało i sprawimy razem niejedną niespodziankę. Swoje własne przygotowania zacząłem w połowie czerwca. Teraz jestem w stałym kontakcie ze sztabem trenerskim i realizuję nowy plan treningowy – dodał ambitny środkowy.

Skład Cuprum Lubin na sezon 2023/24:

rozgrywający: Danilo Gelinski, Kajetan Kubicki

przyjmujący: Alexander Berger, Dominik Czerny, Wojciech Ferens, Kamil Kwasowski

atakujący: Jake Hanes, Adam Lorenc

środkowi: Seweryn Lipiński, Paweł Pietraszko, Jakub Strulak, Hubert Węgrzyn

libero: Maksymialian Granieczny, Mateusz Masłowski.

Trener: Paweł Rusek.

RM, Polsat Sport, ks.cuprum.pl