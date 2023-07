Rozgrywane w Bahrajnie mistrzostwa świata U21 siatkarzy wkraczają w decydującą fazę. Reprezentacja Polski nie zdołała zakwalifikować się do strefy medalowej i zagra o miejsca 5–8. W sobotę zmierzy się z Belgią. Transmisja meczu Polska – Belgia w Polsacie Sport News oraz na Polsat Box Go.

Polscy siatkarze w pierwszej fazie MŚ U21 grali w grupie C. Rywalizację rozpoczęli od zwycięstw nad Indiami (3:1) i Kanadą (3:0). W ostatnim meczu ulegli po zaciętym spotkaniu Bułgarii 2:3, ale już wcześniej mieli zapewniony awans do czołowej ósemki. Rywalizacja w drugiej fazie grupowej turnieju w Bahrajnie nie potoczyła się po myśli biało-czerwonych. Dotkliwe porażki 0:3 w konfrontacjach z Iranem i Bułgarią zamknęły im drogę do strefy medalowej; na pocieszenie pokonali 3:0 Tajlandię.

Belgowie w pierwszej części turnieju rywalizowali w grupie D, w której pokonali 3:0 Czechy, 3:1 USA i ulegli 2:3 Argentynie. W drugiej fazie grupowej przegrali wszystkie spotkania – 1:3 z Brazylią, 2:3 z Argentyną i 2:3 z Włochami.

Transmisja meczu Polska – Belgia w sobotę 15 lipca o godzinie 9.50 w Polsacie Sport News oraz na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport