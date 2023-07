Polski siatkarz przedłużył kontrakt z klubem. "Jego postawa przerosła oczekiwania"

Patryk Łaba w sezonie 2023/24 nadal będzie grał w drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie. Siatkarz dołączył do tej drużyny przed startem sezonu 2022/23. – Można powiedzieć, że jego postawa nawet przerosła oczekiwania, więc chęć kontynuowania współpracy nie podlegała dyskusji i bardzo się cieszę, że spotkamy się ponownie po wakacjach – powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Występujący z numerem 99 przyjmujący do zespołu Jurajskich Rycerzy przeniósł się z Trefla Gdańsk razem z Michałem Winiarskim i Roberto Rotarim. W barwach Aluron CMC Warty w minionym sezonie zadebiutował w europejskich pucharach i po raz pierwszy miał okazję grać o medale mistrzostw Polski. Wystąpił łącznie w 48 spotkaniach (38 w PlusLidze, 2 w Pucharze Polski, 8 w Lidze Mistrzów). Na boisku pojawiał się najczęściej zadaniowo i zagrywką wielokrotnie uprzykrzał życie rywalom.

– Cieszę się bardzo, że będzie mi dane zakładać koszulkę Aluron CMC Warty Zawiercie również w nadchodzącym sezonie, bo bardzo dobrze czuję się w klubie, który nie dość, że posiada wyjątkowe grono kibiców, to również prezentuje topowy poziom sportowo-organizacyjny. Wierzę, że wspólną ciężką pracą zbudujemy maszynę, którą bardzo trudno będzie zatrzymać – powiedział Patryk Łaba.

Patryk Łaba zostaje w Zawierciu! 💛💚



Podsumowanie jego pierwszego sezonu w żółto-zielonych barwach oraz wypowiedzi przeczytasz na naszej stronie, link tam gdzie zawsze 🔗⤵️#JurajscyRycerze⚔️ #PlusLiga pic.twitter.com/eld2WBplGt — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) July 14, 2023

W trakcie pierwszego sezonu w Zawierciu Łaba zdobył 103 punkty. Skończył 81 ze 172 ataków, co dało mu 47,09% skuteczności. Dołożył do tego 10 asów serwisowych oraz 12 punktowych bloków. W wyjazdowym meczu z BBTS-em Bielsko-Biała zdobył swoją pierwszą statuetkę MVP w żółto-zielonych barwach.

– Nie ma co ukrywać, że Patryk przychodził do nas przed rokiem przewidziany do roli czwartego przyjmującego oraz zawodnika zadaniowego. Na początku sezonu wywiązywał się z niej zresztą znakomicie, ale podołał również wtedy, gdy wobec problemów zdrowotnych kolegów przez dłuższy czas pojawiał się w wyjściowym składzie. Można powiedzieć, że jego postawa nawet przerosła oczekiwania, więc chęć kontynuowania współpracy nie podlegała dyskusji i bardzo się cieszę, że spotkamy się ponownie po wakacjach – przyznał prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl