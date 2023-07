PSG ogołocone z kolejnej gwiazdy? Klub z Premier League kusi Neymara

Paris Saint-Germain przechodzi latem przebudowę. Po dwóch latach z klubem pożegnał się Leo Messi, który wraz z Kylianem Mbappe i Neymarem miał dać paryżanom upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Nic z tego jednak nie wyszło - szejkowie znów musieli obejść się smakiem.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer Piotr Zielińskiego coraz bliżej! Polak uzgodnił warunki kontraktu z nowym klubem

Argentyńczyk nie przedłużył umowy i 1 lipca formalnie stał się wolnym zawodnikiem. Swoją karierę postanowił kontynuować za oceanem - przeniósł się do Interu Miami. Z magicznego tercetu pozostał więc już tylko duet. I ten stan może jednak nie potrwać dłuo. Jak bumerang powraca bowiem saga z udziałem Mbappe, który ma odejść do Realu Madryt. Źródła nie są zgodne, czy nastąpi to już w tym roku, czy w kolejnym, ale wszystko wskazuje na to, że mistrz świata z 2018 roku nie wiąże przyszłości z PSG.

Jakby tego było mało, "Le Parisien" właśnie poinformowało, że również Neymar może poszukać szczęścia gdzie indziej. Brazylijczyka chętnie widziałaby u siebie Chelsea. Londynńczycy są rzekomo gotowi zapłacić za zawodnika około 70 milionów euro. Na razie jednak - jak donosi francuski dziennik - żadna oferta nie wpłynęła.

Chelsea ma za sobą fatalny sezon, zakończony na 12. miejscu w Premier League. Latem włodarze klubu przeprowadzają rewolucję kadrową. Neymar, gdyby faktycznie dołączył do "The Blues", z miejsca stałby się jedną z największych gwiazd całej ligi.

JŻ, Polsat Sport