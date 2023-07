Komitety olimpijskie Rosji i Białorusi nie otrzymają zaproszenia na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, gdy będą one rozsyłane 26 lipca - poinformował w czwartek MKOl. To jednak nie oznacza, że sportowcy z obu tych krajów we Francji nie wystartują. MKOl podejmie decyzję „w odpowiednim czasie”.

„Oczywiście zawsze mamy nadzieję, że otrzymamy zaproszenie, my sami niczego nie odmawiamy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jeśli nasi sportowcy mają możliwość rywalizacji” – powiedział Czernyszenko, prezydent i dyrektor generalny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2014 w Soczi.

Członek rządu Federacji Rosyjskiej uważa, że po decyzji umożliwienia startów wyłącznie pod neutralną flagą i bez hymnu publicznie potępienie wojny to kolejne upokorzenie, które według niego zgotowali Anglosasi. „Oczywiście, z tym się nie zgadzamy” - dodał Czernyszenko.

Wicepremier cytowany przez agencję TASS zaznaczył, że nie widzi powodu, by kwestionować w sądzie zasadność nałożenia sankcji na rosyjski sport w obecnym momencie. Przyznał jednak, że jest gromadzona odpowiednia dokumentacja, aby później wykorzystać ją w sądzie.

Ostatnim przykładem stanowiska Rosji odnośnie międzynarodowej rywalizacji są wioślarze tego kraju, którzy zdecydowali się nie jechać do Bułgarii na mistrzostwa świata do lat 23. Zaplanowano je w bułgarskim Płowdiw w dniach 19-23 lipca.

W marcu MKOl zalecił, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli startować w międzynarodowych zawodach tylko jako sportowcy neutralni i tylko ci, którzy nie wypowiadali się publicznie na temat „specjalnej operacji wojskowej” i nie są związani z siłami zbrojnymi.

Rosjanie zaproponowali światowej federacji (World Rowing) poprawki do formularza zobowiązania, ale spotkali się ze stanowczą odmową. W związku z powyższym odmówili startu w Płowdiw.

Podobne zasady będą obowiązywały w seniorskich MŚ w wioślarstwie, które odbędą się w dniach 3-10 września w Belgradzie. Impreza jest jednocześnie kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Rosja decyzję o udziale w tych zawodach podejmie w sierpniu.