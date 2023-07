Świetna obsada turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie

Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów, LUK Lublin i włoski zespół Saturnia Aci Castello wezmą udział turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, który w październiku odbędzie się w Lublinie. To druga edycja turnieju, która odbywa się w rodzinnym mieście zmarłego w ubiegłym roku wielkiego polskiego siatkarza.

– Tomasz Wójtowicz był wyjątkową postacią dla Lublina. Natychmiast zdecydowaliśmy się na wsparcie tego turnieju, ale z zastrzeżeniem, że będziemy organizować je cyklicznie, by pamięć o Tomaszu Wójtowiczu nigdy nie wygasła. W trakcie pierwszej edycji pan Tomek zaskoczył chyba wszystkich, bo, choć czuł się źle, był z nami w trakcie turnieju. Widać było, jak bardzo go to cieszyło. Chcę, żeby ten turniej był wielkim świętem dla kibiców, ale też wielkim świętem Tomasza Wójtowicza, naszego honorowego obywatela Lublina – mówiła podczas piątkowej konferencji prasowej w Lublinie wiceprezydent tego miasta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

ZOBACZ TAKŻE: Polski trener przenosi się do Japonii. W przeszłości pracował z reprezentacją



Turniej Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to międzynarodowy, klubowy turniej siatkarski rozgrywany bezpośrednio przez inauguracją sezonu zasadniczego PlusLigi. Głównym celem przyświecającym organizatorom jest uhonorowanie pamięci i sportowego dorobku najbitniejszego siatkarza wszechczasów – złotego medalisty olimpijskiego, mistrza świata, pięciokrotnego wicemistrza Europy, zdobywcy klubowego Pucharu Europy, honorowego obywatela Lublina i honorowego ambasadora województwa lubelskiego.



Sponsorem tytularnym turnieju, po raz drugi z rzędu, została firma Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. – Sponsorowanie organizacji takiego wspaniałego turnieju to piękne wypełnienie społecznej misji naszej firmy, jaką jest wspieranie sportu i kultury fizycznej na Lubelszczyźnie. Ale nie tylko, dzięki temu turniejowi dostajemy wspaniałą promocję naszej marki. Bogdanka od lat wspiera polską siatkówkę, jesteśmy jednym z głównym sponsorów LUK Lublin, a także wspieramy Avię Świdnik i Arkę Chełm. W ubiegłym roku wsparliśmy ponad 30 dużych projektów sportowych – mówił rzecznik prasowy firmy Jan Matysik.



Turniej poświęcony wielkiemu polskiemu siatkarzowi organizuje Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza. – Druga edycja odbywa się w szczególnym czasie dla naszego miasta i regionu, Lublin jest bowiem Europejską Stolicą Młodzieży. Bardzo dziękuję za zaufanie i wiarę w nasze możliwości sponsorowi tytularnego turnieju, czyli Lubelskiemu Węglowi Bogdanka. Do grona partnerów Fundacji dołączyło też Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sponsorem głównym turnieju został ORLEN S.A. Cieszymy się z tego, że znaleźliśmy się w gronie projektów sponsorowanych przez największą polską firmę – powiedział prezes Fundacji Paweł Markiewicz.



Organizację turnieju wspiera także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. – Dzięki temu turniejowi mamy możliwość promocji walorów województwa lubelskiego, ale także pokazujemy możliwości inwestycyjne. Chcemy upowszechniać sport, zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu. Zapraszam na turniej, w czasie którego uhonorujemy naszego wielkiego mistrza Tomasza Wójtowicza – mówił Artur Domański, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.



Prezentacji uczestników turnieju dokonali wiceprezesi Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Wiesław Kozieł i Polskiego Związku Piłki Siatkowej Andrzej Lemek.



– Bardzo dziękuję państwu za to, że udało wam się zebrać tak mocny skład tego turnieju. Lublin i województwo lubelskie ma to szczęście, że ma przy władzy ludzi, którzy kochają sport. Ten turniej organizacyjnie będzie na pewno zrobiony doskonale, o to jestem pewny, podobnie jak tego, że poziom sportowy będzie bardzo wysoki – mówił Wiesław Kozieł.



– Poziom tego turnieju będzie bardzo dobry, tego jestem pewien. Cieszę się, że możemy wesprzeć organizację tak wspaniałego turnieju – dodał Andrzej Lemek.



Sprzedaż biletów na turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza ruszy w sierpniu. – Wiadomo, że sport bez kibiców nie jest taki sam, jak z nimi. Mamy najlepszych kibiców siatkarskich na świecie i liczymy na zapełnienie hali im. Tomasza Wójtowicza w całości – powiedział dyrektor turnieju Jakub Czaban. Wcześniej, w ramach promocji turnieju i propagowaniu uprawiania sportu wśród dzieci, w Chełmie i Kraśniku odbędą się spotkania dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Idź w ślady mistrza”.



Turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza odbędzie się 14 i 15 października w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Przed rokiem pierwszą edycję imprezy wygrała drużyna LUK Lublin.

informacja prasowa