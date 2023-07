Wielka zmiana w kolarstwie. Dotyczy transpłciowych zawodniczek

Dyskusja na temat udziału transpłciowych sportowców w rywalizacji kobiet rozgorzała po sukcesach Austin Killips, 27-letniej kolarki, która urodziła się jako mężczyzna, zaś tranzycję przeszłą już po okresie dojrzewania. Killips, wygrywając Tour of Gila w Nowym Meksyku, stała się pierwszą transpłciową zawodniczką, która triumfowała w zawodach tej rangi.

ZOBACZ TAKŻE: Afera w siatkówce! Była zawodniczka okazała się mężczyzną (ZDJĘCIA)

Zwycięstwo Amerykanki wywołało wówczas ogromną burzę, a wiele sportsmenek - nie tylko ze świata kolarstwa - stanowczo protestowało przeciwko przepisom, umożliwiającym start osobom transpłciowym w rywalizacji z kobietami.

"Przejście z kategorii męskiej do żeńskiej w kolarstwie nie różni się dla mnie niczym od dopingu" napisała w mediach społecznościowych Alison Sydor, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim z Atlanty, zaś Kristin Inga Thompson-Benedict nazwała transpłciową rywalkę "Lią Thomas kolarstwa". Thomas to pływaczka, która do 2019 roku startowała w kategorii mężczyzn. Po tranzycji ustanowiła wiele żeńskich rekordów Uniwersytetu Pensylwanii i zakwalifikowała się w 2022 roku do ogólnokrajowych mistrzostw na dystansach 200, 500 i 1650 jardów stylem dowolnym. Na tych dwóch ostatnich dystansach ustanowiła najlepsze wyniki sezonu.

Międzynarodowa Unia Kolarska od dłuższego czasu zastanawiała się, co zrobić z nowym dla siebie problemem. Obowiązujące dotychczas przepisy UCI dopuszczały starty zawodniczek transpłciowych, jeżeli te dostarczyły pisemną deklarację, że identyfikują się z płcią żeńską, a poziom testosteronu w ich organizmie wynosił poniżej 2,5 nanomola na litr przez co najmniej 24 miesiące.



Teraz UCI postanowiło zmienić zasady. Do startów z kobietami nie będą dopuszczane żadne zawodniczki, które dokonały tranzycji już po okresie dojrzewania.

- Naszym obowiązkiem jest zagwarantowanie wszystkim startującym uczciwych warunków rywalizacji - skomentował zmianę w przepisach prezes UCI David Lappartient.

Lappartient dodał jednak, że kolarstwo jest sportem inkluzywnym, otwartym dla wszystkich, dlatego kategoria męska zmieni nazwę na "męska/ open" - i to w niej będą mogły startować kolarki transpłciowe, które po zmianie przepisów nie będą kwalifikowały się do rywalizacji z kobietami. Nowe zasady wejdą w życie od 17 lipca.

RI, Polsat Sport