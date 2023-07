Wielkie kluby ukarane! UEFA podjęła decyzję

Barcelona, której najlepszym napastnikiem jest Robert Lewandowski, została ukarana grzywną za błędne zgłoszenie "zysków ze zbycia wartości niematerialnych" w 2022 roku.

Natomiast klub z Old Trafford ukarano za "niewielkie deficyty progu rentowności".

Manchester United przekazał w oświadczeniu, że - chociaż jest rozczarowany - to "akceptuje tę karę za to, co UEFA uznaje za drobne techniczne naruszenie jej poprzednich zasad Financial Fair Play".

Wśród innych ukaranych klubów są m.in. belgijskie Royal Antwerp (mistrz kraju) i RSC Anderlecht, cypryjski APOEL Nikozja, tureckie Konyaspor, Trabzonspor i Istanbul Basaksehir

Jak dodano, grupa znanych europejskich klubów, w tym Paris Saint-Germain, AC Milan i Inter Mediolan, które we wrześniu ubiegłego roku doszły do porozumienia z UEFA, zrealizowała cele wyznaczone na rok finansowy 2022.

UEFA podkreśliła, że te kluby będą nadal monitorowane pod kątem zgodności w przyszłym sezonie.