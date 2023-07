Dla Jannika Sinnera jest to historyczny Wimbledon. Włoski tenisista po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału wielkoszlemowego turnieju. W drodze do najlepszej czwórki wyeliminował pięciu zawodników. W poprzedniej rundzie Romana Safiullina, z którym wygrał 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Ostatni polski tenisista odpadł z Wimbledonu. Półfinał poza zasięgiem Tomasza Berkiety

Novak Djoković wygrał cztery ostatnie edycje turnieju w stolicy Wielkiej Brytanii. W czasie trwania tegorocznego Wimbledonu wyrzucił za burtę m.in. Huberta Hurkacza, z którym wygrał w meczu czwartej rundy. Legendarny serbski tenisista w ćwierćfinale okazał się lepszy od Andrieja Rublowa.

Ostatni raz obaj tenisiści spotkali się podczas poprzedniej edycji Wimbledonu. Novak Djoković wygrał po tie-breaku.

Relacja i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Novak Djoković na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

PSZ, Polsat Sport