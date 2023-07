Bayern wypchnie niechcianego piłkarza? Pomóc mogą Saudyjczycy

Sadio Mane przyszedł przed rokiem do Bayernu Monachium, aby zastąpić sprzedanego do FC Barcelona Roberta Lewandowskiego. Senegalczyk nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i teraz wiele mówi się o tym, że mistrzowie Niemiec chcą pozbyć się drogiego w utrzymaniu gracza. Z pomocą mogą przyjść Saudyjczycy.

Sadio Mane grał w Liverpoolu od 2016 do 2022 roku. Przez sześć lat wszedł wraz z klubem na światowy szczyt, zdobywając między innymi Ligę Mistrzów czy triumfując w Premier League. 12 miesięcy temu postanowił jednak zmienić otoczenie.

Senegalczyk - choć nie jest typowym napastnikiem - miał zastąpić Roberta Lewandowskiego. Zadanie okazało się zbyt trudne - w 25 meczach w Bundeslidze strzelił on tylko siedem goli, co nijak ma się do osiągnięć Polaka.

Bayern szuka więc skuteczniejszego napastnika, jednocześnie chcąc pozbyć się Mane. Z pomocą mogą przyjść Saudyjczycy, którzy według medialnych doniesień chętnie widzieliby Senegalczyka u siebie. Chodzi o klub Al-Ahli, który niedawno zakontraktował Roberto Firmino. Jeśli gracz Bayernu faktycznie przejdzie do tej ekipy, stworzy duet z doskonale znanym sobie Brazylijczykiem. Przez lata grali oni wspólnie w Liverpoolu.

Bayern oczekuje za Mane około 20-30 milionów euro.

JŻ, Polsat Sport