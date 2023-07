O ile udział w wielkim finale Jabeur nie jest dużym zaskoczeniem - wszak reprezentantka Tunezji znajduje się na szóstym miejscu w rankingu WTA i również była rozstawiona z takim numerem podczas Wimbledonu, o tyle dotarcie do finału Vondrousovej to niemała niespodzianka.

Co prawda Czeszka w swojej karierze miała już okazję grać w finale Wielkiego Szlema, ale było to cztery lata temu podczas zmagań French Open. Wówczas uległa Ashleigh Barty 1:6, 3:6. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów dotychczas najdalej w Wimbledonie dotarła do... drugiej rundy. W rankingu WTA plasuje się na 42. miejscu i w ogóle nie była rozstawiona w londyńskim turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy tenisa z ofertą "łatwego zarobku". Wystąpią w portalu dla dorosłych?!

Jabeur podobnie jak Vondrousova, miała okazję zasmakować gry w finale Wielkiego Szlema, ale uczyniła to dwukrotnie - i to w poprzednim sezonie. Najpierw zagrała w finale Wimbledonu, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną, a następnie uległa w finale US Open przeciwko Idze Świątek. Dla Tunezyjki będzie to zatem drugi z rzędu finał na korcie centralnym w stolicy Anglii.

Vondrousova w półfinale pokonała Elinę Switolinę, natomiast w ćwierćfinale zwyciężyła Jessikę Pegulę. Jabeur uporała się z Aryną Sabalenką, a wcześniej z Rybakiną.

Obie tenisistki już wielokrotnie miały okazję ze sobą rywalizować. W tym roku dwukrotnie. W obu przypadkach lepsza była Czeszka, która wygrała w drugiej rundzie Australian Open oraz trzeciej rundzie Indian Wells.

Transmisja meczu Marketa Vondrousova - Ons Jabeur od godz. 14:45 w Polsacie Sport, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia o godz. 13:00.

Wimbledon, najważniejszy turniej tenisowy świata, tylko w kanałach sportowych Polsatu. Setki godzin transmisji z meczów topowych zawodników i zawodniczek. A codziennie od 13:00 w Polsat Sport program studyjny z udziałem najlepszych komentatorów, dziennikarzy i ekspertów.

KN, Polsat Sport