Dudek po raz pierwszy w tym sezonie awansował do finału, natomiast Zmarzlika po raz pierwszy w nim zabrakło. Mimo to trzykrotny mistrz świata i obrońca tytułu zdecydowanie prowadzi w cyklu GP.

Zmarzlik, który w Malilli był najlepszy w dwóch ostatnich latach, tym razem zaliczył słabszy występ. Już początek turnieju był dla niego nieudany, bowiem w swoim pierwszym starcie upadł na tor po starciu z Australijczykiem Jackiem Holderem i został wykluczony z powtórki. Później jednak odniósł trzy zwycięstwa, raz był drugi i pewnie awansował do półfinału. W nim musiał uznać wyższość świetnie spisującego się w sobotę Dudka oraz Słowaka Martina Vaculika i w GP Szwecji zajął piąte miejsce.

W finale, który miał dwie odsłony, Dudek nie miał już nic do powiedzenia. Od startu prowadził Vaculik, jednak na przedostatnim okrążeniu wjechał w niego Szwed Fredrik Lindgren i obaj upadli na tor. Dudek w tym momencie zajmował czwarte miejsce, jadąc za plecami trzeciego Bewleya. Sędzia nie miał wątpliwości, że winny wypadku jest zawodnik gospodarzy i wykluczył go z powtórki. Drugą szansę świetnie wykorzystał jeżdżący na co dzień w miejscowym zespole ligowym Dackarna Brytyjczyk, który na przedostatnim okrążeniu efektownie wyprzedził Vaculika i wygrał trzeci turniej GP w karierze. Dudek ponownie był ostatni, ale tym razem dało mu to miejsce na podium.

Fatalnie w Malilli zaprezentował się także jeżdżący w Dackarnie Janowski, który w fazie zasadniczej zdobył zaledwie dwa punkty i został sklasyfikowany na 15. miejscu. Gorzej od niego pojechał tylko zajmujący czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu GP Australijczyk Jason Doyle, czym ograniczył swoje szanse na medal mistrzostw świata.

Po sześciu eliminacjach Zmarzlik ma 102 punkty i o 20 wyprzedza Lindgrena. Trzeci Holder ma 79 pkt, a zajmujący kolejne miejsca Vaculik, Holder i Doyle - po 69. Dudek jest 11. - 44 pkt, a Janowski 13. - 33.

Do zakończenia mistrzostw pozostały cztery eliminacje. Kolejny turniej odbędzie się 12 sierpnia w Rydze.

Wyniki GP w Malilli:

1. Daniel Bewley (W. Brytania)

2. Martin Vaculik (Słowacja)

3. Patryk Dudek (Polska)

4. Fredrik Lindgren (Szwecja)

5. Bartosz Zmarzlik (Polska)

6. Max Fricke (Australia)

7. Jack Holder (Australia)

8. Robert Lambert (W. Brytania)

...

15. Maciej Janowski (Polska)

Czołówka klasyfikacji GP:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 102 pkt

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 82

3. Jack Holder (Australia) 79

4. Martin Vaculik (Słowacja) 69

5. Daniel Bewley (W. Brytania) 69

6. Jason Doyle (Australia) 69

7. Leon Madsen (Dania) 63

8. Robert Lambert (W. Brytania) 63

...

11. Patryk Dudek (Polska) 44

13. Maciej Janowski (Polska) 33

18. Bartłomiej Kowalski (Polska) 4

22. Szymon Woźniak (Polska) 1

MC, PAP