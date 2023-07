Kiedy Jamahal Hill (12-1-1NC, 7 KO) z powodu poważnej kontuzji zwakował tytuł mistrza UFC w wadze półciężkiej, pojawiły się spekulacje, że o pas mogą zawalczyć Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 Sub) i Alex Pereira (7-2, 6 KO). Polak i Brazylijczyk mają stoczyć walkę rankingową 29 lipca na gali UFC 291 w Salt Lake City. Głos w tej sprawie zabrała menadżerka "Cieszyńskiego Księcia".

Jak się okazuje, amerykańska organizacja nie planuje nadawać walce Błachowicz - Pereira statusu mistrzowskiego. Taką informację przekazał Paweł Wyrobek z Polsatu Sport po rozmowie z Dorotą Jurkowską - menadżerką i partnerką byłego mistrza UFC.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć kolejną galę UFC?

Wszystko jasne. Jestem po krótkiej rozmowę z Dorotą Jurkowską - menadżerką Jana Błachowicza. Nie ma tematu walki o pas. Status pojedynku pozostaje bez zmian - walka wyłoni pretendenta do mistrzowskiego tytułu w kategorii półciężkiej. #UFC291 #JanBlachowicz #AlexPerreira — Paweł Wyrobek (@pablopolsport) July 15, 2023

Przypomnijmy, że do zbliżonej sytuacji doszło pod koniec zeszłego roku. Z powodu urazu z tytułu mistrzowskiego w wadze półciężkiej zrezygnował Jiri Prochazka. Wówczas UFC postanowiło położyć pas na szali walki Błachowicz - Ankalaev, która pierwotnie miała być starciem rankingowym na dystansie trzech rund. Ostatecznie pojedynek uzyskał status mistrzowski. Po pięciu rundach sędziowie niejednogłośnie uznali walkę za remisową.

To oznaczało, że w dywizji do 205 funtów nadal panowało bezkrólewie. Sytuacja uległa zmianie w styczniu tego roku, gdy na gali w Brazylii Hill pokonał Glovera Teixeirę. Amerykanin nie zdążył nawet przystąpić do pierwszej obrony tytułu. Ta miała się odbyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a jego przeciwnikiem miał być Prochazka.

Wszystko wskazuje na to, że pojedynek Błachowicz - Pereira wyłoni pretendenta, który zawalczy o zwakowany pas z Czechem. Polsko-brazylijska potyczka będzie co-main eventem hitowej gali w Salt Lake City. W walce wieczoru dojdzie do pasjonująco zapowiadającego się rewanżu pomiędzy Dustinem Poirierem a Justinem Gaethje.

mtu, Polsat Sport