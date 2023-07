KSW 84: Karta walk

Wielkimi krokami zbliża się gala KSW 84. Tym razem organizacja zawita do Polsat Plus Areny w Gdyni. W walce wieczoru do kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu w wadze ciężkiej przystąpi Phil De Fries (23-6, 1NC, 6 KO, 13 Sub). Pas spróbuje mu odebrać Szymon Bajor (24-9, 10 KO, 10 Sub). Oto karta walk gali KSW 84.