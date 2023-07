MŚ w pływaniu: Dziewiąte miejsce Polaków w skokach synchronicznych

Daoy i Zongyuan zgromadzili 456,33 pkt, wyprzedzając Brytyjczyków Anthony'ego Hardinga i Jacka Laughera - 424,62 oraz Francuzów Julesa Bouyera i Alexisa Jandarda - 389,10.

Lesiak i Rzeszutek zostali sklasyfikowani na dziewiątej pozycji z dorobkiem 370,50 pkt. Podobną pozycję zajęli w kwalifikacjach.

Wcześniej w sobotę po złote medale sięgnęli inni reprezentanci Chin. Lin Shan zwyciężyła w skokach z 1-metrowej trampoliny (Kaja Skrzek była 18.), a Wang Feilong i Zhang Jiaqi wygrali w skokach synchronicznych par mieszanych z wieży.

Impreza w Japonii to pierwsza okazja do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej w skokach. Przepustki na igrzyska w Paryżu trafiają wyłącznie do krajów, których reprezentanci staną na podium.

W MŚ bierze udział pięcioosobowa reprezentacja polskich skoczków.

Wyniki:

1. Long Daoy, Wang Zongyuan (Chiny) 456,33 pkt

2. Anthony Harding, Jack Laugher (W. Brytania) 424,62

3. Jules Bouyer, Alexis Jandard (Francja) 389,10

...

9. Kacper Lesiak, Andrzej Rzeszutek (Polska) 370,50

KN, PAP