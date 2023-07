Rzuty karne wyłoniły zdobywcę Superpucharu Polski!

Raków był bliski otworzenia wyniku już w 10. minucie meczu. Do dogodnej sytuacji strzeleckiej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego doszedł Bogdan Racovitan, ale piłka po uderzeniu Rumuna trafiła w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Kacpra Tobiasza. Do przerwy kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli ani jednego celnego strzału.

W 57. minucie stołeczni byli bliscy strzelenia gola. Tomas Pekhart z bliskiej odległości trafił jednak w słupek. Niewiele brakowało, a w doliczonym czasie gry Raków zdobyłby decydującą bramkę. W 94. minucie Marcin Cebula, który pojawił się na boisku po przerwie, trafił w poprzeczkę bramki Tobiasza.

Do rozstrzygnięcia triumfatora tegorocznego Superpucharu konieczna była seria rzutów karnych. W tej skuteczniejsi okazali się piłkarze Legii. Decydującą jedenastkę wykorzystał Maik Nawrocki.

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0:0, 5:6 w rzutach karnych

Raków Częstochowa: Vladan Kovacević - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenić, Milan Rundić - Fran Tudor, Gustav Berggren (81. Ben Lederman), Giannis Papanikolaou, John Yeboah (61. Maxime Dominguez), Władysław Koczerhin (61. Marcin Cebula), Deian Sorescu (77. Jean Carlos Silva) - Fabian Piasecki (61. Łukasz Zwoliński)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk (64. Maik Nawrocki), Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Juergen Elitim (84. Maciej Rosołek), Josue, Ernest Muci (64. Marc Gual), Patryk Kun (90. Makana Baku) - Tomas Pekhart (64. Blaż Kramer)

Żółte kartki: Zwoliński, Papanikoloou - Slisz, Gual, Baku, Augustyniak.

BS, Polsat Sport