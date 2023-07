Reprezentantka Francji wzmocniła Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Niespełna 26-letnia niska skrzydłowa, mierząca 181 cm, minioną edycję rozgrywek rozpoczynała w drużynie mistrzyń Francji Tango Bourges Basket, z którą grała też w 12-tu spotkaniach Euroligi. W meczach ekstraklasy francuskiej, przebywając na parkiecie średnio prawie 18,5 min., zdobywała 6,4 pkt i zaliczała jedną asystę. W trakcie sezonu przeniosła się do hiszpańskiej Uni Girona CB.

Od pięciu lat regularnie występuje w pucharach europejskich. W 2019 roku uczestniczyła w drafcie do WNBA.

- Na pewno wniesie do drużyny atletyzm, bo jak na swoją pozycję jest wysoka, bardzo dobrze się rusza i ma długi zasięg ramion. Potrafi rzucać za trzy punkty. Jest doświadczoną zawodniczką i w poprzednich sezonach zaliczała się do czołówki najlepiej punktujących we francuskiej ekstraklasie - mówi trener lubelskich akademiczek Krzysztof Szewczyk.

Wcześniej klub poinformował o podpisaniu pięciu kontraktów z polskimi koszykarkami.

23-letnia Aleksandra Zięmborska i 19-letnia Martyna Goszczyńska grały w AZS UMCS w ubiegłym sezonie, a wielkim powrotem do Lublina można określić pozyskanie 29-letniej rozgrywającej Dominiki Fiszer, która pod panieńskim nazwiskiem Owczarzak zdobywała z tą drużyną (też pod wodzą Krzysztofa Szewczyka) Puchar Polski w roku 2016. Reprezentantka i dwukrotna mistrzyni kraju (z CCC Polkowice), ostatnio grała w gorzowskiej PolskiejStrefieInwestycji Enea.

Nowymi zawodniczkami są natomiast młode, utalentowane: 17-letnia liderka kadry na ostatnie mistrzostwa Europy U 18 Dominika Ullman z Politechniki Gdańskiej i dwa lata starsza od niej Emily Kalenik, która dwa ostatnie lata spędziła w hiszpańskiej akademii Valencia Basket.

Polski Cukier AZS UMCS Lublin jest w gronie 13 drużyn, które zostały już zakwalifikowane do fazy grupowej Euroligi, najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie.

MC, PAP