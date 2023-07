Raków w edycji 2022/23 zdobył mistrzostwo kraju, a Legia - właśnie Puchar Polski. Zgodnie z tradycją spotkanie drużyn, które sięgnęły po te trofea, zainauguruje kolejny sezon rozgrywek w Polsce.

Warszawski zespół rywalizował również z Rakowem o tytuł mistrzowski, ostatecznie zajął w ekstraklasie drugie miejsce. Legia okazała się natomiast lepsza we wspomnianym finale PP - po dogrywce na PGE Narodowym w Warszawie było 0:0, a w serii "jedenastek" legioniści zwyciężyli 6-5.

"Mecz o Superpuchar przywołuje wspomnienia z finału Fortuna Pucharu Polski. Potrzebujemy takiego samego ducha, który towarzyszył nam podczas majowego finału i przyczynił się do zwycięstwa. Wciąż to pamiętamy. Puchar już mamy, ale takiej patery, jaką można zdobyć w sobotę, jeszcze nie. Dlatego fajnie byłoby dołożyć ją do naszych zdobyczy" - przyznał trener Runjaic podczas piątkowej konferencji prasowej.

"Triumf w finale PP był dla nas bardzo ważne, chcemy kontynuować tę drogę. W sobotę zagramy z mistrzem Polski, który swój pierwszy mecz już rozegrał. Raków to gospodarz, ale najważniejsza będzie energia, jaką pokażemy na boisku, a także wsparcie naszych kibiców" - dodał.

Klub z Częstochowy po raz pierwszy w historii wywalczył mistrzostwo kraju. Latem w Rakowie doszło jednak do wielu zmian. Z drużyny odszedł trener Marek Papszun, twórca jej największych sukcesów - oprócz niedawnego triumfu w ekstraklasie również dwukrotnie wicemistrzostwo (2021, 2022) oraz dwa razy Pucharu Polski (2021, 2022). Zastąpił go dotychczasowy asystent Dawid Szwarga.

Z klubem pożegnał się też m.in. doświadczony czeski obrońca Tomas Petrasek, a ciężkiej kontuzji kolana w sparingu doznał lider zespołu Ivi Lopez, który wróci do gry dopiero wiosną przyszłego roku.

Oczywiście działacze Rakowa postarali się również o wzmocnienia - hitem transferowym było sprowadzenie ze Śląska Wrocław jednej z gwiazd polskiej ekstraklasy, dynamicznego Johna Yeboaha, który w poprzednim sezonie ligowym zdobył 10 bramek.

Częstochowski zespół już oficjalnie rozpoczął sezon. W miniony wtorek pokonał u siebie Florę Tallinn 1:0 w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

"Widzieliśmy dużo dobrych elementów (w grze Rakowa - PAP) i wyciągnęliśmy wnioski z tego spotkania. Spodziewamy się pewnych rotacji w składzie rywali, ponieważ czeka ich rewanż. To silna drużyna, ale my też. Życzę Iviemu Lopezowi szybkiego powrotu do zdrowia. Jego uraz wyraźnie osłabia zespół. Trzon drużyny jednak pozostał. Dokonali transferów i widać, że są zgrani" - podkreślił trener Legii.

"Wiemy, co nas czeka w sobotę. Opuścił nas tylko Filip Mladenovic, ale dokonaliśmy. Nasze fundamenty pozostały" - dodał.

W letniej przerwie klub z Łazienkowskiej sprowadził m.in. króla strzelców poprzedniego sezonu Marca Guala z Jagiellonii Białystok, Patryka Kuna z... Rakowa Częstochowa oraz serbskiego obrońcę Radovana Pankova, który występował przez kilka lat w słynnej Crvenej Zvezdzie Belgrad, a ostatnio w innym klubie z tego miasta - FK Cukaricki.

"Jestem zadowolony z obecnego składu. Wiadomo, każdy trener chce więcej, ale cieszę, że nowi gracze mogli wziąć udział w przygotowaniach do sezonu. Wiemy, że więcej piłkarz niekoniecznie oznacza lepiej. Obecna sytuacja kadrowa jest bardzo dobra" - podkreślił Runjaic.

Rok temu po Superpuchar Polski - po raz drugi z rzędu i jednocześnie drugi w historii - sięgnęli piłkarze Rakowa, którzy wygrali w Poznaniu z Lechem 2:0.

Legia cztery razy wywalczyła to trofeum - w 1989, 1994, 1997 i 2008 roku.

