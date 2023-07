Holm to jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w UFC. Karierę zaczynała w 2011 roku, a najwięcej sławy przyniósł jej nokaut na Rondzie Rousey w 2015 roku. Holm wywalczyła wtedy pas kategorii koguciej. Straciła go już kilka miesięcy później, przegrywając z Mieshą Tate.

Później walczyła jeszcze w dwóch pojedynkach mistrzowskich, ale oba przegrała. W ostatnich czterech walkach trzykrotnie odnosiła zwycięstwo.

Bueno Silva ma za sobą serię trzech wygranych z rzędu w UFC. Brazylijka aż 7 z 10 swoich zwycięstw odniosła przez poddanie. Przypomnijmy, że w kategorii koguciej panuje obecnie bezkrólewie, gdyż ostatnia mistrzyni, Amanda Nunes zakończyła nie tak dawno sportową karierę.

Ponadto w karcie walk znajdziemy kilka ciekawych nazwisk. Warto zwrócić uwagę na świetnie usposobionego stójkowo Jacka Dellę Maddalenę. Australijczyk ma za sobą 14 wygranych z rzędu, w tym cztery w UFC.

Walka wieczoru:

135 lb: Holly Holm (15-6) vs. Mayra Bueno Silva (10-2-1)

Karta główna:

170 lb: Jack Della Maddalena (14-2) vs. Bassil Hafez (8-3-1)

155 lb: Ottman Azaitar (13-1) vs. Francisco Prado (11-1)

185 lb: Albert Duraev (16-4) vs. Jun Yong Park (16-5)

145 lb: Norma Dumont (9-2) vs. Chelsea Chandler (5-1)

155 lb: Terrance McKinney (13-5) vs. Nazim Sadykhov (8-1)

Transmisja gali UFC Fight Night: Holm - Bueno Silva w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4.00 w Polsacie Sport News oraz na Polsat Box Go.

