Marketa Vondrousova to największe zaskoczenie tegorocznego Wimbledonu. Czeszka do tej pory najdalej podczas turniejów wielkoszlemowych dotarła do czwartej rundy. W drodze do finału turnieju w stolicy Wielkiej Brytanii wyeliminowała w półfinale Elinę Switolinę.

Ons Jabeur po raz drugi w karierze zameldowała się w finale turnieju w ramach Wielkiego Szlema. Rok temu osiągnęła to na kortach US Open, gdzie przegrała z Igą Świątek. W półfinale Tunezyjka okazała się lepsza od Aryny Sabalenki.

Obie tenisistki ostatni raz spotkały się w marcu podczas turnieju w Indian Wells. Lepsza w dwóch setach okazała się Marketa Vondrousova.

Relacja i wynik na żywo meczu Marketa Vondrousova - Ons Jabeur na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

PSZ, Polsat Sport