36:34! Ten siatkarski finał przejdzie do historii

Czeszki Karin Zolnercikova i Marketa Nausch wśród kobiet oraz Miłosz Kruk i Michał Korycki wśród mężczyzn to najlepsze duety zakończonego w niedzielę trzydniowego turnieju siatkówki plażowej Orlen Beach Volley Tour PKO w Przysusze na Mazowszu. To największa impreza całego cyklu. Finał turnieju mężczyzn na zawsze przejdzie do historii, bo – choć był dwusetowy – to jednak trwał niezwykle długo.