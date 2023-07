20-letni Hiszpan jest pierwszym od 2002 r. zawodnikiem spoza wielkiej czwórki - Szwajcar Roger Federer, Hiszpan Rafael Nadal, Brytyjczyk Andy Murray i Djokovic, który zwyciężył na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Urodzony w El Palmar w pobliżu Murcii grę w tenisa rozpoczął w wieku czterech lat pod okiem ojca w klubie Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Tata - Carlos Alcaraz Gonzalez był tam dyrektorem akademii tenisowej.

Do sukcesu na Wimbledonie wygrał 11 turniejów ATP, w tym US Open w 2022 r. - został wówczas najmłodszym zwycięzcą turnieju na twardych kortach w Nowym Jorku od 1990 i triumfu 19-letniego Amerykanina Pete'a Samprasa. Właśnie w tym roku otrzymał dwie nagrody - dla lidera rankingu oraz dla zawodnika, który uczynił największy postęp. Pod koniec roku 2021 plasował się bowiem na 32. miejscu rankingu ATP, a kolejny rok zakończył jako lider (był już nim we wrześniu). Oznaczało to największy skok w tej klasyfikacji tworzonej od 1973 roku.

Tym samym został również pierwszym nastolatkiem z numerem 1 na świecie.

Choć sam twierdzi, że ulubioną nawierzchnią są korty ziemne, to na Wimbledonie pokazał, że równie dobrze czuje się na trawie.

Jego trenerem jest rodak Juan Carlos Ferrero, który wygrał na kortach Rolanda Garrosa i został światową jedynką krótko po tym... jak Alcaraz przyszedł na świat w maju 2003 r. Trafił do akademii tenisowej Ferrero w wieku 15 lat.

Idolem Alcaraza jest oczywiście inny słynny rodak Rafael Nadal, który w Paryżu triumfował 14 razy, a w sumie w Wielkim Szlemie 22.

Hiszpan w 2020 r. otrzymał nagrodę dla debiutanta cyklu ATP - na początku roku był w rankingu 491., a pod koniec awansował na 141 miejsce.

Oprócz tenisa jego ulubione dyscypliny to golf i piłka nożna - jest kibicem Realu Madryt. Ulubionym filmem amerykański dramat opowiadający historię boksera Rocky'ego Balboa (2006, szósta część serii) w reżyserii i z główną rolą Sylvestra Stallone’a.

Jako nastolatek wygrał dziewięć turniejów ATP, co stawia go w gronie takich gwiazd światowego tenisa jak: Szwed Bjoern Borg (17), Nadal (16), Szwed Mats Wilander (14), Niemiec Boris Becker (12) i Amerykanin Andre Agassi (10).

Jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który na kortach o nawierzchni ziemnej pokonał dwie gwiazdy: Nadala i Djokovica (2022).

Ćwierćfinał US Open 2021 sprawił, że wyrównał osiągnięcie 18-latków w Wielkim Szlemie - Brazylijczyka Thomaza Kocha w erze amatorskiej (1963) właśnie w US Open i Amerykanina Michaela Changa (Era Open) w 1990 w French Open.

MC, PAP