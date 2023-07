Groźne zderzenie reprezentantki Polski! Złapała się za gardło (WIDEO)

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na początku czwartego seta meczu Polska - USA w Lidze Narodów Siatkarek. Przy remisie 3:3 Magdalena Stysiak wpadła na Katarzynę Wenerską. Na szczęście żadnej z zawodniczek nic się nie stało.

Stawką niedzielnego starcia Polek z Amerykankami były brązowe medale tegorocznej odsłony VNL. Od pierwszej piłki widać było, że obu ekipom niesamowicie zależy na zwycięstwie. Czasami jednak walka o każdy centymetr parkietu może powodować groźne dla zdrowia zawodniczek sytuacje.

Po trzech rozegranych partiach to podopieczne Stefano Lavariniego prowadziły 2:1. Przy stanie 3:3 w czwartym secie serca sympatyków reprezentacji Polski mogły na chwilę się zatrzymać.



Wenerska w pięknym stylu obroniła atak Avery Skinner i próbowała odsunąć się, by zrobić miejsce swoim koleżankom do podbicia drugiej piłki. Niestety nie do końca porozumiała się ze swoją atakującą. Stysiak próbując uratować piłkę ze sporym impetem wpadła w rozgrywającą, praktycznie ją taranując. Całe zdarzenie wyglądało naprawdę nieprzyjemnie.

I o ile zawodniczka Developresu Rzeszów szybko podniosła się z parkietu, o tyle Stysiak leżała na nim dłuższą chwilę, łapiąc się przy tym za gardło. Całe szczęście podstawowa polska atakująca również była zdolna do kontynuowania zawodów i miała spory wkład w wygranie przez Biało-Czerwone niedzielnej batalii.

Polki po emocjonującym tie-breaku pokonały Amerykanki 3:2 i sięgnęły po brązowe medale Ligi Narodów.