Brązowy medal Polki na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 23

Srebro wywalczyła Greczynka Panagiota Dosi, która poprawiła rekord życiowy na 1,89.

Lekkoatletyczne ME U23 trwały od czwartku do niedzieli. W sobotę Igor Bogaczyński, Adam Łukomski, Łukasz Żok i Patryk Krupa zajęli trzecie miejsce w sztafecie 4x100 m. Biało-czerwoni zdobyli dwa brązowe medale i zajęli 22. miejsce w klasyfikacji. To najsłabszy w historii występ Polaków w ME U23. Klasyfikację medalową wygrali Brytyjczycy (siedem złotych, trzy srebrne, cztery brązowe).

Młodzieżowa reprezentacja Polski nie wystąpiła w Espoo w najmocniejszym składzie. Choćby broniąca tytułu na 100 m przez płotki Pia Skrzyszowska wybrała start w niedzielnym mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie.(

MC, PAP