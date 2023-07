Była reprezentantka Polski o sukcesie siatkarek. Mówi, co jeszcze muszą poprawić w grze

Polki w niedzielę w amerykańskim Arlington wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów. To jeden z największych sukcesów żeńskiej siatkówki na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

"Dziewczyny bez wątpienia zrobiły coś wyjątkowego, historycznego i z tego bardzo się cieszę. Coś takiego było nam potrzebne i gratuluję im z całego serca. Zagraliśmy bardzo dobrze, z drugiej strony jest jeszcze sporo pracy do wykonania" – powiedziała PAP Skorupa, która rok temu oficjalnie zakończyła sportową karierę.

Jak dodała, oprócz wielu dobrych spotkań biało-czerwone zaliczyły też jednak sporo wzlotów i upadków.

"Ja zawsze podkreślam, że perfekcjonizm nie istnieje, ale zawsze dużo wymagałam od siebie. Dążę do ciągłego rozwoju w każdej dziedzinie życia i nie pozwalam, aby plusy przysłoniły mi minusy. Dziewczyny mają wszystkie atuty – super zagrywkę, bardzo dobry blok. Podoba mi się jak Kasia Wenerska gra ze środkowymi. Natomiast można poprawić aspekt mentalny. Zdarzają się nam wahania jakości, co jest normalne w pewnych granicach, ale jeżeli chcemy wejść na poziom wyżej, musimy nauczyć się nie schodzić poniżej czerwonej linii" - wyjaśniła.

ZOBACZ TAKŻE: Głośny transfer beniaminka PlusLigi. Sprowadził reprezentanta Polski!

Skorupa przyznała, że w wielu meczach kluczem do zwycięstwa był odważny serwis. Gdy go brakowało, pojawiały się problemy.

"Widać to było w pojedynku z Chinkami. Zabrałyśmy sobie zagrywkę i choć walczyłyśmy w innych elementach, to jednak nie wystarczyło. Prawda jest taka, że my, jeśli chcemy wygrywać, musimy bardzo dobrze zagrywać. Poza tym uważam, że nasz zespół nie umie cierpieć – jest albo dobrze, albo źle. W siatkówce nie zawsze trzeba grać dobrze, żeby wygrać mecz. Nie należy zatem skupiać się na tym, co robimy źle, ale na tym, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Natomiast mam wrażenie, że czasem za szybko odpuszczamy i jakość naszej gry zbyt gwałtownie spada" - zaznaczyła.

Była reprezentantka nie ukrywa, że choć Liga Narodów to bardzo prestiżowe rozgrywki, dla większości uczestników nie były one docelową imprezą. Wiele reprezentacji potraktowało też te zawody jak okazję do wypróbowania nowych rozwiązań personalnych czy taktycznych.

"Oczywiście, że lepiej wygrać Ligę Narodów niż przegrać. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dużo drużyn jest w okresie transformacji. Brazylia ma świetny zespół, lecz każdy turniej grała z inną zawodniczką na ataku. To samo dotyczy Włoszek – trener Davide Mazzanti też szuka różnych rozwiązań. Nie powołał Paoli Egonu, Cristiny Chirichelli, Moniki de Gennaro, Sarah Fahr czy Mariny Lubian. Włosi nie skupiają się tylko na tym sezonie, lecz też budują zespół na przyszłość" – podkreśliła.

Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie podkreśliła, że istotną rolę w sukcesie biało-czerwonych odegrał trener Stefano Lavarini, który w styczniu ubiegłego roku objął żeńską kadrę. Skorupa przez wiele lat grała we włoskich klubach, m.in. w Pomi Casalmaggiore, Imoco Volley Conegliano czy w Igorze Gorgonzola Novara i doskonale zna szkoleniowca, choć nie dane było im spotkać się w jednej drużynie.

"Moją pierwszą opcją był Daniele Santarelli, a drugą Lavarini. Uważam, że potrzeba nam było czegoś nowego, jakościowego spojrzenia i nowej myśli szkoleniowej. Nie miałam wątpliwości odnośnie warsztatu Lavariniego – był w wielu klubach, pracował z zawodniczkami o bardzo różnych charakterach. Widać, że bardzo dobrze to poukładał i dziewczyny mu ufają. Wraz z upływem czasu widać, że ta współpraca dobrze wygląda, obie strony rozumieją się coraz lepiej" – podsumowała Skorupa.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KN, PAP