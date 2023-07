Ekstaza w Miami! Spektakularna prezentacja Lionela Messiego (WIDEO)

To była wielka feta w Miami, która bez wątpienia przejdzie do historii Major League Soccer. Fani Interu długo musieli czekać na to, aby powitać legendarnego Argentyńczyka w klubie.

Fani hucznie zgromadzili się na stadionie, nie chcąc przegapić prezentacji Messiego, która zgodnie z zapowiedziami miała być opatrzona spektakularną oprawą. Wydarzenie rozpoczęło się jednak z dwugodzinnym opóźnieniem, zważywszy na potężną burzę, która przeszła przez miasto.

Ostatecznie deszcz nie pokrzyżował planów właścicielom Interu. - Ten wieczór to prezent dla miasta, które otworzyło ramiona dla mojej rodziny. Dzieje się to wszystko w deszczu. To jak woda święcona - stwierdził kubańsko-amerykański biznesmen, Jorge Mas, który wspólnie z Davidem Bekhamem sprawuje rządy w klubie.

Gdy Messi pokazał się kibicom na stadionie, na trybunach wybuchła wrzawa. Kibice wiwatowali na cześć utytułowanego Argentyńczyka. - Mam to samo pragnienie, które miałem zawsze. Chcę wygrywać i pomagać klubowi w dalszym rozwoju. Jestem bardzo szczęśliwy, że wybrałem ten projekt - powiedział Messi.

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023

Poza 36-latkiem ekipa z Florydy zaprezentowała również innego nowego piłkarza - Sergio Busquetsa. Obaj panowie doskonale znają się z czasów wspólnej gry w FC Barcelonie.

Debiut letnich nabytków Interu Miami może nastąpić już 21 lipca w meczu Leagues Cup, czyli turnieju drużyn z USA i Meksyku, przeciwko meksykańskiej ekipie Cruz Azul.

HS, Polsat Sport