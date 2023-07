Głośny transfer beniaminka PlusLigi. Sprowadził reprezentanta Polski!

Exact Systems Norwid Częstochowa w poprzednim sezonie wywalczył historyczny awans do PlusLigi. Siatkarze spod Jasnej Góry muszą zatem wzmocnić skład, aby liczyć się w walce z najlepszymi drużynami w kraju. Włodarze beniaminka właśnie poinformowali o zakontraktowaniu Dawida Dulskiego.

Dulski to 21-letni atakujący, który dobrą postawą zwrócił na siebie uwagę selekcjonera reprezentacji Polski - Nikoli Grbicia. Serb powołał go do kadry na tegoroczne zmagania w Lidze Narodów. Miał okazję wystąpić w meczach przeciwko Francji, Iranowi, Bułgarii i Serbii.

Urodzony w listopadzie 2002 roku siatkarz mierzy 210 centymetrów wzrostu i jest uważany za wielki talent. W swojej karierze reprezentował SMS Spała, AZS AGH Kraków, a ostatnio bronił barw Aluronu CMC Warty Zawiercie. W poprzednim sezonie PlusLigi wystąpił w 35 meczach, w których zdobył 159 punktów.

– Gra w Norwidzie na pewno pozwoli mi na rozwój siatkarski oraz zdobycie cennego doświadczenia. Mam nadzieje, że razem z zespołem stworzymy niesamowitą atmosferę, która będzie przynosić rezultaty na boisku. Liczę także na ogromne wsparcie i wspaniały doping naszych kibiców - powiedział Dulski, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Częstochowy.

Norwid, który będzie kultywował w PlusLidze niesamowicie bogate częstochowskie tradycje siatkarskie, powoli zamyka skład na sezon 2023/2024.

Kadra Exact Systems Norwid Częstochowa na sezon 2023/24:

przyjmujący: Damian Kogut, Krzysztof Gibek, Oskar Espeland,

rozgrywający: Tomasz Kowalski, Byron Keturakis

atakujący: Rafał Sobański, Mateusz Borkowski, Dawid Dulski

środkowi: Bartosz Schmidt, Bartłomiej Janus, Piotr Hain, Łukasz Rymarski

libero: Sho Takahashi, Marcin Jaskuła