Hit transferowy stał się faktem! Reprezentant Polski w Jastrzębskim Węglu

Huber to jeden z czołowych środkowych ligi, które przez sześć sezonów w PlusLidze rozegrał 148 meczów. Jego odejście z ZAKSY do ekipy największego rywala wzbudza tym samym wiele emocji.

24-latek wytłumaczył powód swojej decyzji na oficjalnym kanale Jastrzębskiego Węgla na platformie YouTube. - Chciałem grać w drużynie mocnej, złożonej z zawodników o wysokim potencjale sportowym, która będzie rywalizować o wysokie cele i być w klubie, w którym poprzeczka będzie wysoko zawieszona – przyznał siatkarz.

W PlusLidze Huber zadebiutował w 2017 roku w barwach Cerradu Czarnych Radom, gdzie zbierał bardzo dobre noty za swoje występy. To zaowocowało transferem do PGE Skry Bełchatów, skąd trafił do Kędzierzyna-Koźla, gdzie dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, Puchar Polski i raz mistrzostwo kraju.

- To ogromne wzmocnienie naszego zespołu. Zawodnik o ugruntowanej, bardzo mocnej pozycji w lidze oraz plasujący się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o hierarchię środkowych bloku w reprezentacji Polski. Na swojej pozycji jest siatkarzem kompletnym - chwalił Hubera prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

HS, Polsat Sport