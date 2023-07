Kolejny beniaminek EBL zamknął skład na nowy sezon

W zespole pozostał architekt sukcesu trener Krzysztof Szablowski oraz czterech zawodników: Michał Aleksandrowicz uznany za najlepszego gracza finałów (MVP pierwszej ligi), Grzegorz Grochowski, Alan Czujkowski i Mateusz Bartosz.

ZOBACZ TAKŻE: Ważna decyzja słynnego koszykarza. Uhonorował inną legendę

Warszawski klub pozyskał dwukrotnego mistrza Polski Jarosława Mokrosa oraz kadrowicza, mistrza świata do lat 23 w koszykówce 3x3 Mateusza Szlachetkę. Do składu trafili także Amerykanie rozgrywający Matt Coleman, skrzydłowi Emmanuel Little (z 10-krotnego mistrza Bośni i Hercegowiny zespołu Siroki Brijeg) oraz Dominic Green i środkowy Nick McGlynn.

- Praktycznie zamknęliśmy skład. Do drużyny dołączy jeszcze jeden młody zawodnik, uzupełniając podkoszową rotację. Czekamy też na powrót po kontuzji i długiej przerwie Piotra Pamuły, który ostatni mecz rozegrał w kwietniu ubiegłego roku. Ostatnie - piąte miejsce dla zawodnika z zagranicy zostawiamy na razie wolne i będziemy czekać na rozwój sytuacji w sezonie.

- Proces budowania drużyny ekstraklasowej był dla nas ciekawym doświadczeniem, ekscytującym. To na pewno inne wyzwanie niż budowanie drużyny na 1. ligę. Nie mogę doczekać się inauguracji rozgrywek, już czuję dreszczyk emocji. Na pewno fakt, że w połowie lipca mamy niemal gotowy zespół to efekt sporego wysiłku i pracy włożonej przez trenera oraz klub. Budowę zaczęliśmy praktycznie kilka dni po awansie do ekstraklasy” - podkreślił prezes Szolc.

Warszawski klub powstał w 2017 roku, na bazie trzecioligowego MKS MOS Ochota. W 2020 roku awansował 1. ligi koszykarzy.

- Taki skład stwarza możliwości wymienności na wszystkich pozycjach. Myślę, że będziemy grać nieprzyjemną koszykówkę dla rywali, bo trener Szablowski +wyciśnie+ maksa w defensywie. Złożyliśmy propozycje jeszcze trzem innym zawodnikom, którzy wywalczyli awans, ale wybrali inne opcje, chcieli mieć większe role w zespole - dodał.

Prezes ostrożnie mówi o celach w debiutanckim sezonie ekstraklasy, ale długofalowych marzeń nie ukrywa.

- Trzy sezony graliśmy na każdym poziomie rywalizacji w 2. i 1. lidze, więc teoretycznie za trzy sezony powinniśmy planować walkę o mistrzostwo Polski. Na debiutancki sezon w ekstraklasie patrzę realistycznie. Marzę, by zespół bił się o udział w fazie play off i awans do Pucharu Polski, ale wiem że dla beniaminka to będzie bardzo trudne zadanie. Podobnie jak trudnym zadaniem było dla klubu pozyskanie koszykarzy zagranicznych. Nie mamy ani wysokiego budżetu, by móc konkurować z innymi klubami, ani wyrobionej marki, ani extra zachęty jaką są występy w europejskich pucharach. Trzeba było szukać innych argumentów - podkreślił.

Dziki liczą na większe wsparcia stołecznego miasta niż w minionym sezonie i cieszą się, że udało się zatrzymać dotychczasowych sponsorów, którzy już wyrazili chęci na powiększenie dotychczasowej puli finansowej.

- Gdy otrzymamy licencję z PLK na grę w ekstraklasie myślę, że rozmowy ze sponsorami nabiorą tempa i konkretów. Sensowny budżet na poziomie ekstraklasy powinien być dwa razy większy niż w 1. lidze. Liczę też na to, że dochody ze sprzedaży biletów będą wyższe niż w 1. lidze, choć cen nie podnosimy. Wierzę w większą frekwencję na takich hitowych meczach jak derby z Legią, pojedynki ze Śląskiem, Kingiem czy Anwilem. Ceny będą takie jak na spotkania w play off w 1. lidze - 40 zł normalny, a ulgowy nawet nieco tańszy - 25 zł. Nowością będzie karnet na cały sezon, pierwszy raz w historii klubu wprowadzamy takie rozwiązanie. Na razie nie ustaliliśmy jego ceny - dodał prezes.

Przygotowania do sezonu Dziki rozpoczną w Warszawie 8 sierpnia. Beniaminek ma w planach rozegranie dużej liczby sparingów, które mają przygotować go jak najlepiej do rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywek o mistrzostwo kraju.

Skład Dzików Warszawa w sezonie 2023/24:

rozgrywający: Michał Aleksandrowicz, Mateusz Szlachetka, Matt Coleman, Grzegorz Grochowski,

skrzydłowi: Alan Czujkowski, Emmanuel Little, Jarosław Mokros, Dominic Green,

środkowi: Nick McGlynn, Mateusz Bartosz

jbartosiewicz, PAP