Kuriozalny pomysł UEFA! To byłaby gigantyczna rewolucja!

Według doniesień włoskich mediów, UEFA poważnie rozważa wprowadzenie do rozgrywek Ligi Mistrzów tzw. "dzikich kart", który miałyby umożliwić udział w nich klubom z Arabii Saudyjskiej. Celem takiego pomysłu jest exodus wielkich gwiazd na Bliski Wschód.

Kluby Arabii Saudyjskiej od zeszłego roku prowadzą "transferową ofensywę" na światowym rynku piłkarskim. Dotychczas wielu szejków postanawiło inwestować swoje fundusze w uznane marki piłkarskie na Starym Kontynencie. I nadal to się dzieje. Są jednak tacy, którzy uznali, że zamiast "pompować pieniądze" zagranicą, sami sprowadzą najlepszych do siebie.

Pierwszym tego przykładem jest Cristiano Ronaldo, który po konflikcie z włodarzami Manchesteru United rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Mało kto wierzył, że Portugalczyk zdecyduje się na angaż w którymś z saudyjskich klubów. Gwiazdor został jednak skuszony gigantyczną ofertą z Al-Nassr.

W ślad za CR7 poszli kolejni. Mowa m.in. o Karimie Benzemie, N'Golo Kante, Rubenie Nevesu, Robercie Firmino czy Kalidou Koulibalym. A to dopiero początek. Łączeni z saudyjskimi klubami są nie tylko piłkarze, którym bliżej do emerytury, lecz również tacy, którzy wciąż mogą przez wiele lat grać na topowym poziomie w Europie. I to mocno zaniepokoiło UEFA.

UEFA do tego stopnia jest zmartwiona wypływem gwiazd ze Starego Kontynentu, że - zdaniem włoskiego "Calciomercato", rozważa wprowadzenie dla klubów z Arabii... "dzikich kart".

Dzięki temu zmagania w Champions League nie straciłyby na atrakcyjności na wypadek, gdyby kolejni gwiazdorzy mieli zdecydować się na egzotyczny kierunek. Taki pomysł wydaje się wręcz niewiarygodny, ale oficjele europejskiej centrali zdążyli już przyzwyczaić kibiców do wielu zaskakujących decyzji.

Przypomnijmy, że od sezonu 2024/2025 Liga Mistrzów ponownie zmienia swój format. Tym razem będzie w niej uczestniczyć 36 drużyn. Każdy klub zagra po osiem meczów. Zlikwidowana zostanie faza grupowa.