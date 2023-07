Selekcjoner dumny z Polek! "Nie chodziło tylko o siatkówkę"

Za Polkami fantastyczny turniej Ligi Narodów. "Biało-Czerwone" zdobyły brązowe medale, co jest największym sukcesem naszych siatkarek w historii tych rozgrywek.



- Jestem naprawdę szczęśliwy, że dziewczyny mogły odnieść sukces, i że warunki tego sukcesu same sobie stworzyły. Jestem również bardzo dumny, bo w tej drużynie razem przeżywamy emocje. Czasami nawet w ciszy, gdyż są różnice językowe, a ja nie jestem człowiekiem, który bardzo pokazuje swoje emocje. Dziewczyny zresztą też nie. Czuję jednak, że razem to przeżywaliśmy. Jestem dumny, że razem z nimi byliśmy w stanie zrobić taki wynik - powiedział Lavarini.

ZOBACZ TAKŻE: Spełniły się prorocze słowa Tomasza Wójtowicza. "Gdzieś się tam teraz uśmiecha"

W meczu o 3. miejsce Polki rywalizowały z Amerykankami. Spotkanie z gospodyniami turnieju finałowego trwało pięć setów, a po dramatycznej końcówce lepsze okazały się podopieczne włoskiego szkoleniowca.

- Znalezienie równowagi w odpowiednich momentach było ważne. Także tej równowagi mentalnej. Nie chodziło tylko o siatkówkę. Trzeba było się przeciwstawić. Brak pewności siebie czasami nie pozwala ci walczyć do samego końca. To powoduje, że nie zawsze da się wygrywać, ale tym razem nam się udało i to mnie cieszy - zakończył.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IM, Polsat Sport