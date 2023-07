Wisła Płock ma jasny cel w Fortuna 1 Lidze

Takiego spadkowicza jeszcze w historii polskiej ekstraklasy nie było. Wisła Płock przez osiem pierwszych kolejek zajmowała pozycję lidera, a potem zaczęła spadek w dół, aż do 1.ligi. Przed 9. kolejką miała na swoim koncie 17 pkt, a przez pozostałe 26, zdobyła tylko 20 pkt. W efekcie drużyna spadła z najwyższej krajowej klasy rozgrywkowej.

Dwie kolejki przed zakończeniem sezonu rozpoczęła się rewolucja w Wiśle Płock. Najpierw posadę stracił trener Pavol Stano, zastąpił go Marek Saganowski, a po ostatnim, decydującym spotkaniu, pożegnał się z Płockiem dyrektor sportowy Paweł Magdoń.

Właściciel klubu, prezydent miasta Płocka zapowiedział rozstanie również z prezesem klubu Tomaszem Marcem, ale ten podejmował decyzje jeszcze przez miesiąc. Na tym stanowisku, od 1 lipca pojawił się Piotr Sadczuk, który następnego dnia przedstawił dziennikarzom dyrektora sportowego - Dariusza Sztylkę.

Po spadku naturalne jest, że część piłkarzy, zwłaszcza tych najważniejszych dla drużyny, odchodzi. Po sezonie rozstali się z „nafciarzami”: Rafał Wolski, Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik, Damian Warchoł, Marko Kolar, Tomasz Walczak, a ostatnio także Michał Mokrzycki. Lista może się jeszcze wydłużyć, bo kluby, także ekstraklasy, są zainteresowani kilkoma piłkarzami Wisły.

Po krótkich urlopach zawodnicy pojawili się w Płocku 19 czerwca, 28 czerwca pojechali na zgrupowanie do słowackiego Samorin. W drodze na obóz przygotowawczy pokonali Podbeskidzie Bielsko Biała 2:1, potem przegrali 0:2 ze Slovanem Bratysława i 1:2 ze Spartakiem Trnawa. Na koniec zgrupowania zremisowali 1:1 z Puskas Akademia, a tydzień przed inauguracją, 1:1 z Widzewem Łódź. W ostatnim meczu kontrolnym pokonali 2:0 Mławiankę Mława.

Jak tłumaczy trener Marek Saganowski, drużyna Wisły oparta jest na zawodnikach, którzy od dawna bronią jej barw. - To oni stanowią kręgosłup zespołu i na tym budujemy team. Oczywiście to jeszcze nie jest cała drużyna, która walczyć będzie o powrót do ekstraklasy. Na pewno potrzeba klasycznej „9” do rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie z Łukaszem Sekulskim, szukamy mocno rozbieganej „10”, umiejącej wygrać pojedynek biegowy, prawego obrońcy i stopera. Szukamy takich, którzy nie będą uzupełnieniem, ale wzmocnieniem, którzy już grali na poziomie 1. ligi - twierdzi szkoleniowiec.

Aktualnie drużyna liczy 28. zawodników. - Zapewniam, że młodzi, także wychowankowie, bez względu na wiek, będą dostawać swoje minuty. Z tej liczby, którą mamy dziś, myślę, że 14-16 jest sprawdzonych w boju i przygotowanych, żeby walczyć o najwyższe cele z zespołem. Reszta jest niewiadoma. Jeśli dodać tych zawodników, potrzebnych zespołowi, to mamy drużynę. Gdybym miał wystawić pierwszą jedenastkę z tych piłkarzy co mam dziś w szatni, to na pewno jesteśmy faworytem 1.ligi. Ten skład to dużo jakości, połączenie doświadczenia z utalentowanymi młodymi zawodnikami. Ale wszyscy muszą być zdrowi, zostać w klubie, i wszyscy muszą chcieć grać dla klubu - zdradza trener Saganowski.

W Płocku powstał i już został przekazany przez wykonawcę nowy stadion na 15 tys. kibiców. W planach było rozegranie pierwszego meczu przy pełnych trybunach jeszcze w maju, ale ostatecznie, były prezes Wisły przełożył uroczystość na nowy sezon.

Początkowo miał to być mecz z Lechią Gdańsk zaplanowany na 4 sierpnia. Ostatecznie została podjęta decyzja, że uroczyste otwarcie obiektu nastąpi w pierwszy weekend września, kiedy Wisła ma zmierzyć się z Polonią Warszawa. Ma to być święto sportu w Płocku.

W 1. kolejce sezonu 2023/24, Wisła Płock rozegra mecz na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko Biała. Spotkanie zaplanowano na 23 lipca na godz. 12.40.

JŻ, PAP