Kolejny problem Santosa! Poważna kontuzja reprezentanta Polski

Wiśniewski powołany był do kadry na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią. 24-latek trenował z reprezentacją na zgrupowaniu, ale w żadnym z tych dwóch spotkań nie wystąpił. W dalszym ciągu czeka na swój debiut w seniorskiej kadrze narodowej.

Niestety urodzonego w Zabrzu środkowego obrońcę czeka przerwa od futbolu. Spezia, w której występuje poinformowała bowiem o kontuzji Polaka.

- Badania diagnostyczne, którym został poddany zawodnik Przemysław Wiśniewski, który przedwcześnie opuścił wczorajszy trening, wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego obejmujące łąkotkę przyśrodkową oraz więzadło poboczne lewego kolana. Zawodnik w środę przejdzie operację w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, którą przeprowadzi prof. Vincenzo Salini" — czytamy na oficjalnej stronie Spezii.

Polak w rundzie wiosennej z reguły grał w pierwszym składzie. Rozegrał 14 spotkań i strzelił jednego gola w barwach Spezzi w Serie A. Jego drużyna spadła do Serie B, a ostatnio media donosiły, że 24-latek będzie chciał zmienić klub. Wiśniewski przed wyjazdem do Włoch występował w Górniku Zabrze. Z niego trafił do Venezii, a od stycznia reprezentował Spezię.

IM, Polsat Sport