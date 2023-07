Nadchodzące sportowe hity w Polsat Box Go

Od środy wielkie siatkarskie święto – finały Siatkarskiej Ligi Narodów, które rozegrane zostaną w Polsce. Nasza męska reprezentacja zawalczy o miejsce na podium. Miłośnicy polskiej piłki klubowej odliczają czas do startu sezonu 2023/2024 PKO BP Ekstraklasy transmitowanej w CANAL+ SPORT3 i 4 oraz rozgrywek Fortuna 1 Ligi, które w całości można oglądać w Polsat Box Go. Miłośników sportów walki ucieszy zbliżająca się gala UFC z udziałem polskiego mistrza, Jana Błachowicza.

Te i wiele innych wydarzeń dostępnych online, na żywo i na wielu urządzeniach – na 20 kanałach sportowych w pakiecie Polsat Box Go Sport w promocyjnej cenie 40 zł za 30 dni.



Finały Siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu



W dniach 19-23 lipca w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) odbędą się mecze fazy pucharowej Siatkarskiej Ligi Narodów. Użytkownicy Polsat Box Go obejrzą je na sportowych antenach Polsatu. Polska jako gospodarz wydarzenia i tak miała zapewniony udział w turnieju finałowym, jednak po niesamowitej grze w tej pierwszej z trzech głównych imprez międzynarodowych w tym sezonie nasza reprezentacja zakończyła fazę grupową na 3 miejscu w tabeli z 25 punktami na koncie. Podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów z Brazylią 20 lipca o godz. 20.00.

Polsat Sport od lat znany jest z niepowtarzalnej oprawy turniejów siatkarskich, począwszy od realizacji transmisji i produkcji, przez komentarze najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy stacji, jak Jerzy Mielewski czy Marcin Lepa i studio z niesamowitym gronem siatkarskich ekspertów, po wiedzę i humor legendarnego Tomasza Swędrowskiego, którego głos od ponad 20 lat towarzyszy kibicom przy wszystkich sukcesach polskiej siatkówki.

PKO BP Ekstraklasa w kanałach CANAL+ SPORT3 i 4 w Polsat Box Go



PKO BP Ekstraklasa 2023/24 to 306 spotkań na 17 stadionach w 16 miejscowościach. Pierwszy mecz Warta Poznań – Pogoń Szczecin już 21 lipca o godz. 18.00. W pierwszej kolejce rozgrywek zobaczymy też m.in. ŁKS Łódź w starciu z wicemistrzem Polski, Legią Warszawa.

Użytkownicy pakietu Polsat Box Go Sport mogą oglądać wszystkie spotkania nadchodzącego sezonu 2023/2024 PKO BP Ekstraklasy na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4. Stacje zapewnią dostęp do wszystkich meczów sezonu, magazynów ligowych oraz skrótów i analiz spotkań.



Wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo online



Sezon Fortuna 1 Ligi rozpocznie się 21-24 lipca, z kolei zakończenie rozgrywek zasadniczych to 25-26 maja przyszłego roku. 76. edycja Fortuna 1 Ligi to 18 drużyn, 34 kolejki rozgrywane w terminach weekendowych, w każdej po 9 spotkań. Z najwyższego szczebla rozgrywkowego do Fortuna 1 Ligi spadły Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. W rozgrywkach zobaczymy także m.in. Wisłę Kraków, Motor Lublin, Polonię Warszawa czy Arkę Gdynia.



Dostęp do transmisji wszystkich meczów tych rozgrywek na żywo w Polsat Box Go w pakietach: Polsat Box Go Sport oraz Fortuna 1. Liga (dostępny dla użytkowników poza granicami kraju).



UFC 291 w pakiecie Polsat Box Go Sport



Bez wątpienia UFC 291 będzie niesamowitym wydarzeniem dla kibiców mieszanych sztuk walki. 29 lipca w Salt Lake City w obiekcie Delta Center odbędzie się niepowtarzalna gala MMA, którą uświetni walka o pas BMF z udziałem dwóch czołowych zawodników wagi lekkiej. Justin Gaethje postara się zrewanżować Dustinowi Poirierowi za porażkę sprzed lat. W drugiej walce wieczoru były mistrz kategorii półciężkiej UFC, Jan Błachowicz przywita w nowej dywizji wagowej byłego czempiona wagi średniej Alexa Pereirę.



Walki w oktagonie organizacji Ultimate Fighting Championship będzie można oglądać w serwisie Polsat Box Go w pakiecie Polsat Box Go Sport zarówno poprzez stronę internetową polsatboxgo.pl, jak i aplikację.



20 kanałów sportowych w Polsat Box Go



Te i inne wydarzenia sportowe w Polsat Box Go można oglądać na żywo i na wielu urządzeniach – komputerach, smartfonach, tabletach, wybranych modelach Smart TV, za pośrednictwem przystawek Android TV, Apple TV czy Amazon Fire TV. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.



Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium pokazujących m.in. Wimbledon czy Ligę Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, Energa Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga Santander, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo.

