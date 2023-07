Nie żyje słynny francuski piłkarz i działacz. Miał polskie korzenie

Jego rodzice przybyli do Francji przed II wojną światową. Piłkarską przygodę Budzynski rozpoczynał w RC Lens. W 1963 roku przeszedł do FC Nantes i to z tym klubem związał resztę kariery piłkarskiej oraz pracę działacza. Buty na kołku zawiesił w 1969 roku w wieku zaledwie 29 lat. Wszystko przez kontuzję złamania kości piszczelowej i strzałkowej, której doznał w trakcie jednego z meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny piłkarz był oskarżany o przemoc domową. Prokuratura wycofała zarzuty

Niedługo po zakończeniu kariery objął funkcję dyrektora sportowego FC Nantes. To stanowisko piastował przez 35 lat. W tym czasie ekipa z Bretanii sześciokrotnie zdobywała mistrzostwo Francji. Warto również wspomnieć, że przez cały okres pracy Budzynskiego "Kanarki" ani razu nie spadły z ligi. Nastąpiło to dopiero w 2007 roku - dwa lata po jego odejściu.

FC Nantes pożegnało swoją legendę w specjalnym komunikacie.

🖤 Le FC Nantes a appris avec une immense tristesse la disparition de Robert Budzynski, figure emblématique du Club. Visionnaire et passionné, Bud' laisse une empreinte indélébile, celle d'une perception du football qui a forgé notre identité.



Le FC Nantes lui doit beaucoup. Il… pic.twitter.com/caDgq30Z2Y — FC Nantes (@FCNantes) July 17, 2023

mtu, Polsat Sport