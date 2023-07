Trzecie zwycięstwo Polek na mistrzostwach Europy. Kosztowna wpadka była blisko

Reprezentacja polskich siatkarek do lat 17 wygrała we wtorek z reprezentacją Estonii 3:2. Wynik ten nie może jednak nikogo w Biało-Czerwonym obozie satysfakcjonować. Estonki przed meczem z Polkami zajmowały bowiem ostatnie miejsce w grupie z kompletem porażek.

O pierwszym secie wtorkowego spotkania polskie siatkarki z pewnością będą chciały jak najszybciej zapomnieć. W pewnym momencie inauguracyjnej odsłony Biało-Czerwone przegrywały już 13:17. Polkom udało się dogonić rywalki (24:22), ale zmarnowały trzy piłki setowe i ostatecznie musiały uznać wyższość Estonek 28:30.

Druga partia to już znacznie lepsza postawa podopiecznych Krzysztofa Janczaka. Polki długo szukały odpowiedniego rytmu, ale kiedy już go odnalazły, nie dały przeciwniczkom żadnych szans w końcówce. Od stanu 20:19 Biało-Czerwone zdobyły pięć kolejnych punktów i doprowadziły do wyrównania w całym meczu.

W trzecim secie polskie zawodniczki w końcu na dobre przejęły inicjatywę i prowadziły przez całą partię. Momentami Polki miały już nawet sześć punktów przewagi (20:14). Finalnie triumfowały do 21 i objęły prowadzenie w starciu.

I kiedy wydawało się już, że Biało-Czerwone znajdują się na autostradzie do zwycięstwa za trzy punkty, ich gra kompletnie się posypała. W efekcie czego Estonki wygrały czwartego seta 25:18, doprowadzając do tie-breaka.

W piątej odsłonie wtorkowej rywalizacji siatkarki trenera Janczaka opanowały jednak nerwy i dość pewnie zwyciężyły 15:9. W efekcie czego dopisały do swojego dorobku dwa punkty.

Ostatni mecz w pierwszej fazie turnieju Polki rozegrają w środę z reprezentacją Bułgarii.

Polska - Estonia 3:2 (28:30, 25:19, 25:21, 18:25, 15:9)